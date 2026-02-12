Adiós multas de tránsito caras: Este es el método oficial para obtener hasta un 80% de descuento en Jalisco

Cientos de automovilistas con multas de tránsito en Jalisco desconocen que existe un método oficial para reducir sus sanciones hasta un 80% de descuento, a través de un programa educativo disponible en los municipios de Guadalajara y Zapopan.

El programa Educavial da la oportunidad de cancelar una parte significativa de la deuda con la autoridad vial, sin trámites complicados ni requisitos imposibles de cumplir, lo que lo convierte en una salida accesible para miles de conductores con infracciones pendientes de pago.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo obtener el 80% de descuento en tus multas de tránsito en Jalisco?

El beneficio principal del programa Educavial es una reducción de hasta el 80% sobre el monto total de la multa de tránsito, beneficio especialmente relevante para quienes recibieron una sanción tipo Clave V, categoría reservada para infracciones de alto riesgo como estacionarse sobre la banqueta o en una ciclovía.

El registro al programa es posible por dos vías: de manera presencial en las oficinas de movilidad —la sede de Guadalajara está en la calle Ghilardi esquina Miraflores—, o en línea a través de los portales guadalajara.gob.mx/registro-educavial o zapopan.gob.mx/v3/educavial-descuento, según el municipio.

Es fundamental actuar con rapidez, pues el descuento solo tiene validez dentro del plazo establecido por las autoridades viales tras la emisión de la infracción; fuera de ese periodo, el beneficio económico ya no es aplicable.

Este es el curso para reducir las multas de tránsito en un 80% descuento. |Gobierno de Zapopan

Documentos necesarios e inscripción al curso Educavial

Para completar el registro al taller, el conductor debe reunir su documentación básica antes de acudir a las oficinas o ingresar al portal correspondiente, ya que sin ella el trámite no prosigue, sin importar si la vía es presencial o digital.

Documentos requeridos e inscripción:

Tarjeta de circulación del vehículo involucrado en la infracción

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u equivalente)

Licencia de conducir en vigor

Documento original de la multa de tránsito

Más allá del ahorro en el bolsillo, el curso tiene como propósito generar conciencia sobre el impacto real de las infracciones viales; los gobiernos de Guadalajara y Zapopan apuestan por la educación como herramienta para reducir accidentes y mejorar la convivencia urbana.