Domingo complicado en carreteras: Bloqueos, cierres y accidentes que afectan la circulación hoy 15 de febrero
CAPUFE y Guardia Nacional reportan incidentes en tramos clave de Veracruz, Zacatecas y Morelos; consulta qué carreteras ya fueron liberadas y cuáles no.
Este domingo 15 de febrero CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras reportaron diversos percances en autopistas y carreteras federales del país, algunos con bloqueos, cierres parciales y otros que ya fueron atendidos por autoridades y cuerpos de emergencia.
La mayoría de los incidentes se registraron durante la mañana y generaron movilización de servicios de auxilio, así como reducción temporal de la circulación.
A continuación, el reporte actualizado de accidentes viales y tramos con afectaciones.
¿Dónde hubo cierres y afectaciones en carreteras?
Durante las primeras horas de este domingo se informó sobre accidentes en distintos puntos del país:
- Carretera Tihuatlán–El Palmar (Veracruz), km 215+500: se registró un accidente vial que provocó cierre parcial de circulación. Autoridades implementaron reducción de carriles mientras se realizaban labores de atención y retiro de unidades involucradas
- Autopista Córdoba - Veracruz, km 19, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica).
- Carretera Ent. La Chicharrona–Durango (Zacatecas), km 140+000: un percance generó movilización de cuerpos de emergencia. Posteriormente se confirmó vía libre en la zona tras el retiro de los vehículos siniestrados
- Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 254, dirección Acatzingo: se reportó la salida del camino de un tractocamión. Aunque continúan las labores de atención, no se registra afectación directa a los carriles de circulación
Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, respetar límites de velocidad y mantenerse atentos a indicaciones oficiales, especialmente en tramos donde aún hay presencia de personal operativo.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 215+500 de la carretera Tihuatlán-El palmar. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Xj2vRGryYo— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 15, 2026
Restablecimiento de circulación en autopistas: tramos que ya operan con normalidad
Tras las maniobras correspondientes, varios tramos que presentaron incidentes ya operan de manera regular:
- Autopista Córdoba–Veracruz, km 17, dirección Córdoba: el incidente fue atendido y la circulación fluye con normalidad.
- Autopista Puente de Ixtla–Iguala, Guerrero, km 20: El accidente quedó resuelto y el tránsito opera sin contratiempos en ambos sentidos
- Autopista La Pera–Cuautla, km 26, dirección Cuautla: Tras la atención del percance, el tramo funciona de forma habitual
- Autopista Gómez Palacio–Corralitos, km 167, dirección Corralitos: El incidente fue solucionado y no se reportan afectaciones
Autoridades federales y estatales mantienen monitoreo constante en carreteras, particularmente en fines de semana cuando aumenta el flujo vehicular por traslados turísticos o familiares.
Para quienes planean viajar este domingo, se recomienda consultar reportes oficiales antes de salir, prever tiempos adicionales de traslado y verificar condiciones mecánicas del vehículo.
