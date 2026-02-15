inklusion.png Sitio accesible
Se suspende contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Domingo complicado en carreteras: Bloqueos, cierres y accidentes que afectan la circulación hoy 15 de febrero

CAPUFE y Guardia Nacional reportan incidentes en tramos clave de Veracruz, Zacatecas y Morelos; consulta qué carreteras ya fueron liberadas y cuáles no.

bloqueos carreteras
Sal con tiempo, hay problemas desde la Tihuatlán–El Palmar hasta la Acatzingo–Ciudad Mendoza|Guardia Nacional Carreteras | X
México

Escrito por: Ximena Ochoa

Este domingo 15 de febrero CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras reportaron diversos percances en autopistas y carreteras federales del país, algunos con bloqueos, cierres parciales y otros que ya fueron atendidos por autoridades y cuerpos de emergencia.

La mayoría de los incidentes se registraron durante la mañana y generaron movilización de servicios de auxilio, así como reducción temporal de la circulación.

A continuación, el reporte actualizado de accidentes viales y tramos con afectaciones.

Bloqueo en Parque Lira se extendió por más de 24 horas

¿Dónde hubo cierres y afectaciones en carreteras?

Durante las primeras horas de este domingo se informó sobre accidentes en distintos puntos del país:

  • Carretera Tihuatlán–El Palmar (Veracruz), km 215+500: se registró un accidente vial que provocó cierre parcial de circulación. Autoridades implementaron reducción de carriles mientras se realizaban labores de atención y retiro de unidades involucradas
  • Autopista Córdoba - Veracruz, km 19, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica).
  • Carretera Ent. La Chicharrona–Durango (Zacatecas), km 140+000: un percance generó movilización de cuerpos de emergencia. Posteriormente se confirmó vía libre en la zona tras el retiro de los vehículos siniestrados
  • Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 254, dirección Acatzingo: se reportó la salida del camino de un tractocamión. Aunque continúan las labores de atención, no se registra afectación directa a los carriles de circulación

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, respetar límites de velocidad y mantenerse atentos a indicaciones oficiales, especialmente en tramos donde aún hay presencia de personal operativo.

Restablecimiento de circulación en autopistas: tramos que ya operan con normalidad

Tras las maniobras correspondientes, varios tramos que presentaron incidentes ya operan de manera regular:

  • Autopista Córdoba–Veracruz, km 17, dirección Córdoba: el incidente fue atendido y la circulación fluye con normalidad.
  • Autopista Puente de Ixtla–Iguala, Guerrero, km 20: El accidente quedó resuelto y el tránsito opera sin contratiempos en ambos sentidos
  • Autopista La Pera–Cuautla, km 26, dirección Cuautla: Tras la atención del percance, el tramo funciona de forma habitual
  • Autopista Gómez Palacio–Corralitos, km 167, dirección Corralitos: El incidente fue solucionado y no se reportan afectaciones

Autoridades federales y estatales mantienen monitoreo constante en carreteras, particularmente en fines de semana cuando aumenta el flujo vehicular por traslados turísticos o familiares.

Para quienes planean viajar este domingo, se recomienda consultar reportes oficiales antes de salir, prever tiempos adicionales de traslado y verificar condiciones mecánicas del vehículo.

