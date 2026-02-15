Domingo complicado en carreteras: Bloqueos, cierres y accidentes que afectan la circulación hoy 15 de febrero

Este domingo 15 de febrero CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras reportaron diversos percances en autopistas y carreteras federales del país, algunos con bloqueos, cierres parciales y otros que ya fueron atendidos por autoridades y cuerpos de emergencia.

La mayoría de los incidentes se registraron durante la mañana y generaron movilización de servicios de auxilio, así como reducción temporal de la circulación.

A continuación, el reporte actualizado de accidentes viales y tramos con afectaciones.

Bloqueo en Parque Lira se extendió por más de 24 horas

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde hubo cierres y afectaciones en carreteras?

Durante las primeras horas de este domingo se informó sobre accidentes en distintos puntos del país:



Carretera Tihuatlán–El Palmar ( Veracruz

( Autopista Córdoba - Veracru z, km 19, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica).

z, km 19, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica). Carretera Ent. La Chicharrona–Durango ( Zacatecas

( Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 254, dirección Acatzingo: se reportó la salida del camino de un tractocamión. Aunque continúan las labores de atención, no se registra afectación directa a los carriles de circulación

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, respetar límites de velocidad y mantenerse atentos a indicaciones oficiales, especialmente en tramos donde aún hay presencia de personal operativo.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 215+500 de la carretera Tihuatlán-El palmar. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Xj2vRGryYo — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 15, 2026

Restablecimiento de circulación en autopistas: tramos que ya operan con normalidad

Tras las maniobras correspondientes, varios tramos que presentaron incidentes ya operan de manera regular:



Autopista Córdoba–Veracruz , km 17, dirección Córdoba: el incidente fue atendido y la circulación fluye con normalidad.

, km 17, dirección Córdoba: el incidente fue atendido y la circulación fluye con normalidad. Autopista Puente de Ixtla–Iguala, Guerrero

Autopista La Pera–Cuautla , km 26, dirección Cuautla: Tras la atención del percance, el tramo funciona de forma habitual

, km 26, dirección Cuautla: Tras la atención del percance, el tramo funciona de forma habitual Autopista Gómez Palacio–Corralitos, km 167, dirección Corralitos: El incidente fue solucionado y no se reportan afectaciones

Autoridades federales y estatales mantienen monitoreo constante en carreteras, particularmente en fines de semana cuando aumenta el flujo vehicular por traslados turísticos o familiares.

Crees que ganas tiempo, pero la ciencia advierte lo contrario: conducir más rápido puede costarte mucho más Ir más rápido parece una solución, pero la ciencia muestra que el ahorro real es pequeño y el riesgo crece de forma desproporcionada. 14 febrero, 2026

Para quienes planean viajar este domingo, se recomienda consultar reportes oficiales antes de salir, prever tiempos adicionales de traslado y verificar condiciones mecánicas del vehículo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.