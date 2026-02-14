Infonavit anuncia Feria de Crédito y Soluciones para regularizar adeudos y solicitar préstamos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que en este mismo mes de febrero se estará llevando a cabo la Feria de Crédito y Soluciones de Pago en el municipio de Guasave, Sinaloa, lo cual podría ayudar a las y los acreditados con los adeudos vigentes.

Fue a través de un boletín oficial emitido vía redes sociales y plataformas oficiales, que el mismo Infonavit señaló que la feria se estará llevando a cabo en el H. Ayuntamiento de Guasave ubicado sobre C. Lázaro Cárdenas del Río número 764, dentro de la colonia Del Bosque.

¿Cuándo será la Feria de Crédito y Soluciones del Infonavit?

De acuerdo con la publicación del Infonavit en Sinaloa, la Feria de Crédito y Soluciones de Pago se estará llevando a cabo este próximo miércoles 18 de febrero en un horario de 09:00 a 14:00 horas, tiempo local dentro de la ubicación antes mencionada.

Es importante mencionar que esta iniciativa se creó con la finalidad de que la ciudadanía que no tiene acceso al traslado a las oficinas centrales del instituto en la entidad, puedan recibir asesoría técnica y financiera sobre los créditos o préstamos disponibles en sus cuentas personales.

Será durante esta feria que las y los habitantes locales de Guasave podrán conocer el monto de crédito al que pueden acceder, así como información sobre las opciones de financiamiento disponibles para la compra de terrenos.

Municipio de Guasave, Sinaloa anuncia Feria de Crédito y Soluciones de Pago del Infonavit|Gobierno de Sinaloa

¿Qué habrá en la Feria de Crédito y Soluciones?

De acuerdo con el informe emitido por el mismo Infonavit, las personas que busquen acudir a la Feria de Crédito y Soluciones de Pago podrán consultar los siguientes puntos con personal autorizado y calificado:

Compra de una casa nueva o existente

Compra de terreno

Construcción de casa en terreno

Pago de hipoteca que se tenga con otra entidad financiera

Mejoras y reparación de tu casa

Soluciones de pago para regularizar el crédito

