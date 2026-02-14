Aprende a hacer tablas, fórmulas y gráficas como un experto con el curso gratis de Excel de la UNAM

Excel es no de los programas más utilizados para hacer tablas dinámicas, fórmulas y gráficas y si no eres muy bueno o quieres aprender más en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzaron un curso gratuito y aquí te decimos cómo te puedes inscribir.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Curso gratis para aprender Excel

Así como saber inglés es fundamental, tener conocimientos de Excel también es indispensable para la vida adulta y si quieres aprender más sobre este programa en la plataforma Aprendo Más de la UNAM hay un curso gratuito.

Tiene una duración de 30 horas y es completamente en línea por lo que podrás dedicarle el tiempo que quieras cuando quieras.

¿Cómo hacer el registro al curso?

El caso de Excel se divide en siete modelos y puedes aprender desde lo más básico que es utilizar las hojas de cálculo, fórmulas y comandos hasta crear gráficas como un profesional.

Para registrarte solo deberás ingresar a Aprendo Más y seleccionar la opción de cursos y después “Herramientas básicas de Microsoft Office 2010 Excel”. Te pedirá que creer una cuenta y una ves que te registres podrás darle inscribir y se abrirá una pestaña con tus cursos.

Así que ya no hay pretextos para que aprendas sobre este programa que te puede servir para la escuela o el trabajo. Además, en la plataforma de Aprendo Más no solo hay cursos de Excel, también puedes aprender sobre Chat GPT, Word, Power Point y más.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.