Adiós deudas: Condusef lanza curso gratis para arreglar tus finanzas este 2026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) abre una nueva oportunidad para quienes desean arreglar tus finanzas con un curso gratis que arranca este febrero. Esta institución, en alianza con instituciones clave del sector, ofrece un diplomado completo sin costo.

Este programa representa una alternativa concreta para mexicanos que enfrentan complicaciones económicas tras el inicio del año. La capacitación abarca desde conceptos básicos hasta estrategias avanzadas para mejorar la administración del dinero y reducir compromisos financieros que afectan la estabilidad familiar.

Un diplomado completo para transformar tus finanzas personales

La Condusef diseñó este curso gratis en colaboración con el Banco de México, la Bolsa Institucional de Valores y el Instituto Nacional de la Economía Social. El objetivo principal consiste en brindar herramientas prácticas que permitan a los usuarios comprender mejor el sistema financiero mexicano y tomar decisiones más acertadas.

El plan de estudios aborda temas fundamentales como el manejo responsable de créditos, técnicas efectivas de ahorro y criterios para evaluar opciones de inversión. Cada módulo está pensado para resolver dudas comunes y ofrecer soluciones aplicables a la vida diaria de las familias mexicanas que buscan estabilidad económica.

La modalidad es completamente virtual, con acceso flexible que permite a los participantes avanzar según su disponibilidad de tiempo. El programa totaliza 150 horas distribuidas en tres meses, y al finalizar se entrega un diploma con validez curricular respaldado oficialmente por la Condusef.

El curso gratis de la Condusef para las finanzas personales.|Archivo

¿Cómo es la inscripción al curso gratis de finanzas de Condusef?

El periodo de registro quedó establecido del 3 al 26 de febrero de 2026, con acceso exclusivo a través del portal oficial de inscripciones. Los interesados deben ingresar a https://inscripcion-diplomado.condusef.gob.mx/ para iniciar el trámite, que resulta rápido y completamente gratuito para todos los mexicanos.

Una vez en la plataforma, es necesario seleccionar el botón de "inscripción" y elegir la categoría "Público en general" dentro de las opciones disponibles. Posteriormente, se solicita completar un formulario con datos personales básicos como nombre completo, edad y correo electrónico para confirmar el registro.

La Condusef confirmó que no existen requisitos previos de estudios ni límites de edad para participar en este diplomado. Cualquier persona interesada en mejorar su educación financiera puede inscribirse y acceder a contenidos diseñados por especialistas del sector que buscan democratizar el conocimiento económic