Cursos gratis de inglés para todas las edades en México este 2026

Si uno de tus propósitos para este Año Nuevo 2026 fue el aprender inglés para tener mejores oportunidades laborales o por simple gusto te tenemos muy buenas noticias, pues en pleno auge de la tecnología existen decenas de cursos gratis que te ayudarán a dominar este idioma.

En nuestro país la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con clases gratis de inglés según disponibilidad, mientras que a nivel internacional la Universidad Cambridge también cuenta con una serie de cursos sin costo para casi todas las edades.

Lista cursos gratis para aprender inglés en México

Más allá de los cursos de inglés gratuitos con los que cuenta la máxima casa de estudios de nuestro país así como Cambridge, en este 2026 también se abrieron clases sin costo en Open MOOC Resource Center, con inglés especializado y demás.

La lista completa de cursos gratis de inglés que se pueden encontrar en México este 2026, es la siguiente:

UNAM AVI

Cambridge English

Cursos gratis con el Gobierno de Nuevo León

Open Mooc

USA Learns

Aprende Org

Es importante mencionar que cada uno de estos cursos cuenta con su propias metodologías y formas de enseñanza, sin embargo, cada una de estas destaca por ser algunas de las mejores en su rama.

¿Cómo registrarse para los cursos gratis de inglés?

Para registrarse a cualquiera de estos cursos gratis de inglés se pueden visitar las plataformas web correspondientes, las cuales solicitarán información general como el nombre de la o el estudiante interesado, así como un examen para conocer el nivel del idioma.

Si estás interesado en los cursos de la UNAM y Cambridge , los cuales destacan por su nivel, te sugerimos ingresar a los enlaces antes colocados.

