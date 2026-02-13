Roblox en la mira por ser utilizado para promover el crimen y narcotráfico

Roblox es un videojuego que ha ganado popularidad entre los menores de edad pero también se ha convertido en una herramienta para promover la presencia del crimen organizado en México.

Roblox y el crimen organizado

El popular videojuego se ha visto envuelto en la polémica debido a la creciente presencia de grupos del crimen organizado dentro de Roblox pues ha sido utilizado para difundir mensajes alusivos a actividades ilícitas y se hacen referencias al crimen organizado, incluso se dio a conocer un caso en México en el que dos menores abandonaron su casa para reunirse con un adulto que las contactó a través de la plataforma.

Pero este tipo de situaciones no solo se limitan a México, pues en Florida, Estados Unidos se ha emitido una alerta por secuestros a través de plataformas digitales.

¿Qué medidas de seguridad implementa Roblox?

Cabe señalar que Roblox ofrece un sistema de controles parentales para que padres y tutores puedan supervisar la experiencia de los menores en la plataforma.

Roblox señala que si llegan a encontrar contenido que no cumpla con las reglas se tomarán medidas contra la cuenta que lo haya creado. Y en el caso de que la seguridad de alguien corra peligro fuera de internet colaborarán con las autoridades pertinentes.

Algunos de los comportamientos inaceptables en la plataforma son:

Asociación con el crimen organizado o con organizaciones terroristas o extremistas

Acoso, intimidación, discriminación o cualquier otro tipo de daño a personas ajenas a Roblox

Ser acusado o condenado por determinados delitos graves, participar en determinadas actividades ilegales o incitar a hacerlo

