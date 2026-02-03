Alertan por secuestros de niños contactados a través de Roblox en EUA

Autoridades de Florida emitieron una alerta sobre un modus operandi de secuestros de menores a través de plataformas digitales luego de que dos hermanas, de 12 y 15 años, fueran localizadas tras haber sido contactadas por un adulto en el videojuego Roblox.

Las adolescentes fueron reportadas como desaparecidas el sábado por la tarde en Indiantown, Florida, de acuerdo con ABC News .

Tras una intensa búsqueda, fueron localizadas horas después en Georgia, luego de que las autoridades lograran rastrear un vehículo vinculado con el sospechoso. De acuerdo con el departamento del sheriff, ambas niñas se encontraban físicamente ilesas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo opera el modus operandi de secuestro a través de Roblox?

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, indicó que la comunicación entre las niñas y el sospechoso comenzó meses atrás en la plataforma de videojuegos Roblox, según ABC News . Con el tiempo, el contacto se trasladó a Snapchat, donde las conversaciones se volvieron frecuentes y constantes.

Tras revisar los dispositivos electrónicos, los investigadores confirmaron la existencia de un intercambio continuo de mensajes, incluyendo información sobre planes de encuentro y desplazamientos.

Two missing sisters have been located in Georgia after authorities say they were kidnapped by a Nebraska man who drove to Florida after meeting them on Roblox and communicating on Snapchat. https://t.co/FEvm2Qm5N8 pic.twitter.com/JxAbCpXlRZ — ABC News (@ABC) February 3, 2026

Aunque las niñas salieron de su vivienda por voluntad propia, las autoridades aclararon que, debido a su edad, el caso es considerado un secuestro de menores.

Señales de captación ante el modus operandi por Roblox

Las autoridades indicaron que la familia había notado comportamientos inusuales en los meses previos, como la llegada de regalos a la vivienda, principalmente alimentos.

Los investigadores creen que estos actos formaban parte de un proceso de captación, una práctica utilizada para generar confianza y dependencia emocional en menores de edad.

El sospechoso, ciudadano estadounidense de 19 años residente en Nebraska, habría viajado desde ese estado hasta Florida para encontrarse con las niñas. Posteriormente, emprendió el regreso hacia el norte antes de ser interceptado por las autoridades en Georgia.

El sospechoso enfrenta cargos por secuestro de menores e interferencia con la custodia de niñas y permanece detenido mientras avanzan los procesos judiciales. Las autoridades confirmaron que la investigación continúa abierta y que no se descartan más cargos.

Por su parte, la empresa Roblox informó que se encuentra investigando el caso y colaborando con las autoridades.

El sheriff Budensiek subrayó que este caso refleja los riesgos reales asociados a la comunicación no supervisada en plataformas digitales y señaló que ninguna aplicación en línea es completamente segura y que la interacción privada entre menores y desconocidos puede derivar en situaciones graves.