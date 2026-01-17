Localizan con vida a Mary y Sabine; fueron engañadas en Roblox para huir de su casa

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, a través de la Subdirección de la Célula de Búsqueda de Personas, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) informó que las hermanas Mary Beabey u Sabine Yohumi fueron localizadas con vida.

Hallan con vida a hermanas perdidas en Neza

De acuerdo con un comunicado publicado por el municipio de Nezahualcóyotl la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados a la Desaparición localizó a las menores de 10 y 16 años que habían sido reportadas como desaparecidas.

Fueron engañadas por Roblox para huir de casa

Tras realizar investigaciones, se determinó que las hermanas fueron contactadas por un hombre a través del juego Roblox lo que las llevó a trasladarse a Campeche .

Se realizó una verificación en el domicilio relacionado con el caso pero no se encontró a las menores ni al sujeto. Pero un familiar proporcionó información que permitió continuar con las investigaciones y hallar a las niñas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).

Roblox es una plataforma en línea donde los usuarios pueden jugar, crear y compartir experiencias; sin embargo, en los últimos meses se ha señalado que este juego podría exponer a los menores a riesgos como el ciberacoso y el groominíg.

