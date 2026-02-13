Adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años: Confirman fechas exactas para registrarse en estas pensiones durante febrero

La Secretaría de Bienestar confirmó que del 16 al 22 de febrero se reabre la inscripción para la Tarjeta Bienestar en todo el país. Ariadna Montiel aclaró que este nuevo periodo de registro está dirigido a adultos mayores de 65 años o más y a mujeres de 60 a 64 años que aún no forman parte del padrón.

Esta ventana de atención de solo siete días busca garantizar la cobertura universal de los apoyos económicos durante el primer trimestre de 2026. Los interesados deben acudir a los módulos correspondientes en un horario de 10:00 a 16:00 horas, siguiendo un calendario basado en la letra del primer apellido.

¿Cuándo es el registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

La Secretaría de Bienestar detalla que el nuevo periodo de inscripción se llevará a cabo del lunes 16 al domingo 22 de febrero de 2026. Este proceso habilita el ingreso al sistema para quienes cumplieron la edad requerida recientemente o no pudieron realizar su trámite a finales del año pasado.

El calendario oficial de inscripción según la inicial del primer apellido queda distribuido así:

Lunes 16 : Letras A, B, C.

: Letras A, B, C. Martes 17 : Letras D, E, F, G, H.

: Letras D, E, F, G, H. Miércoles 18: Letras I, J, K, L, M.

Jueves 19 : Letras N, Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N, Ñ, O, P, Q, R. Viernes 20: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El registro para todas las letras estará disponible únicamente el sábado 21 y domingo 22 de febrero.

Del 16 al 22 de febrero se realizará el registro a la #PensiónAdultoMayor y a la #PensiónMujeresBienestar.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/GqGf8lkx0Z — Bienestar (@bienestarmx) February 10, 2026

Para realizar el trámite sin contratiempos, los contribuyentes deben preparar su acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. La dependencia insta a la población a no dejar el proceso para el último día debido a que la ventana de incorporación será breve y fundamental para el presupuesto social del 2026.

Entrega de tarjetas Bienestar: Fechas para quienes se registraron en diciembre

La secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes puntualiza que a partir de hoy, 10 de febrero, comienza la entrega de tarjetas para los beneficiarios que completaron su alta en diciembre de 2025. Este operativo de entrega de medios de pago es exclusivo para quienes ya tienen un trámite previo y se extenderá únicamente hasta el sábado 14 de febrero.

Los puntos clave para recibir el plástico de pago esta semana son:

Notificación por SMS : Los solicitantes recibirán un mensaje de texto con la cita, lugar y hora exacta para recoger su tarjeta.

: Los solicitantes recibirán un mensaje de texto con la cita, lugar y hora exacta para recoger su tarjeta. Documentación : Es obligatorio presentar una identificación oficial vigente y el comprobante de registro para validar la entrega.

: Es obligatorio presentar una identificación oficial vigente y el comprobante de registro para validar la entrega. Sin registro nuevo: En este lapso (del 10 al 14) no se recibirán documentos para nuevas altas, evitando aglomeraciones innecesarias en los módulos.

Habilitar el cobro bancarizado permite que los nuevos beneficiarios accedan de inmediato a los depósitos del actual ejercicio fiscal.

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, informamos que, si te registraste en diciembre, recibirás tu #TarjetaBienestar de la #PensiónAdultoMayor y la #PensiónMujeresBienestar del 10 al 14 de febrero.



Recibirás un mensaje de texto con el día, la hora y el… pic.twitter.com/LHCqLUIeyq — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 9, 2026