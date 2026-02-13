Apresura el trámite; requisitos y pasos para el Canje de Placas en Quintana Roo este 2026

Con el inicio de este 2026 oficialmente arrancó el periodo para realizar el llamado Canje de Placas en la entidad de Quintana Roo, pues como cada tercer año, las y los habitantes de este estado de la República Mexicana deben actualizar su información de matrícula vehicular.

Fue el SATQ quien a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales y su portal oficial, quien dio a conocer todos los requisitos, los precios y formas de realizar el trámite de cambio de placas en la entidad de Quintana Roo.

Requisitos para hacer el Canje de Placas en Quintana Roo

De acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades de Quintana Roo, para realizar el Canje de Placas las y los propietarios de vehículos deben crear el expediente correspondiente en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC), el cual evita que presenten la Constancia de Situación Fiscal.

Tras ello, se debe tomar en cuenta que las y los dueños de automóviles deben presentar la siguiente información:

Placas anteriores

Tarjeta de circulación en original

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

Comprobante de pago

Licencia de conducir vigente del Estado

Precio del cambio de placas en Quintana Roo

Es importante mencionar que las autoridades de Quintana Roo mencionaron que el trámite de Canje de Placas en la entidad varía de precio según el tipo de la unidad, por lo cual se colocaron los siguientes costos:

Cambio de placas para autos y camionetas: mil 527 pesos más costo de tarjeta de circulación

Placa de remolque: 707 pesos más costo de la tarjeta de circulación

Placa para moto: 509 pesos más costo de la tarjeta de circulación

Tarjeta de circulación: 141 pesos

¿Cómo hacer el cambio de placas en Quintana Roo?

Para poder hacer el Canje de Placas en la entidad antes mencionada, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del estado en el cual podrás realizar los procesos necesarios para cumplir con el trámite en cuestión.

