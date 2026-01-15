Semarnat confirma muerte de mono aullador en Chiapas por gusano barrenador

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó el primer caso fatal de gusano barrenador en un mono aullador silvestre en México. El hecho ocurrió en diciembre de 2025 en Palenque, Chiapas, y marca un cambio relevante en el patrón de afectación de esta plaga.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hasta ahora, el gusano barrenador se asociaba casi exclusivamente al ganado. El caso abre una alerta sanitaria y ambiental por el riesgo potencial para especies protegidas que habitan en zonas selváticas.

¿Cómo murió el mono aullador?

De acuerdo con el más reciente informe, el primate, un macho de cinco años, fue encontrado herido tras caer de un árbol. Presentaba una lesión abierta infestada con larvas, que veterinarios retiraron en una UMA local.

Senasica confirmó que se trataba de gusano barrenador. El daño tisular avanzado impidió su recuperación. La Semarnat señaló que no hay otros casos detectados en primates.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo actúa?

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita huevos en heridas abiertas. Las larvas se alimentan de tejido vivo durante varios días.

Esto provoca lesiones profundas, infecciones graves y, sin atención rápida, la muerte del animal. Su presencia en fauna silvestre amplía el riesgo ecológico.

Síntomas para detectar a tiempo

Los principales signos incluyen:



Heridas húmedas, profundas o con mal olor

Larvas visibles en la lesión

Aislamiento, apatía o falta de apetito

Inflamación localizada

Detectar estos síntomas temprano puede salvar la vida del animal y evitar nuevos contagios.

Acciones de las autoridades

Las autoridades activaron medidas como:



Campañas informativas y capacitación comunitaria

Vigilancia epidemiológica reforzada

Canalización inmediata de casos sospechosos

También se mantiene la estrategia de control en ganado mediante liberación de moscas estériles, clave para reducir la población del parásito.

México solicita colaboración de EUA para combatir el gusano barrenador con planta de moscas estériles

Este caso resalta la importancia de proteger especies emblemáticas, en específico, el mono es clave para la regeneración de selvas al dispersar semillas. Además urge mayor monitoreo en áreas selváticas para evitar que la plaga se extienda a más fauna silvestre.

Si observas un animal con síntomas similares, reporta de inmediato a las autoridades ambientales o sanitarias locales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.