El SAT afectará a los contribuyentes que pidan este documento: Realizan multas de más de 100 mil pesos

El SAT advierte multas de hasta 122,440 pesos a quienes exijan la Constancia de Situación Fiscal para facturar. Esta disposición oficial protege a los contribuyentes en todo México contra prácticas administrativas que condicionen la emisión de comprobantes.

¿De cuánto es la multa del SAT por exigir la Constancia de Situación Fiscal en 2026?

El Servicio de Administración Tributaria confirma que condicionar la entrega de un CFDI a la presentación de la Constancia es una infracción sancionable. Según el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, las multas oscilan entre 21,420 y 122,440 pesos por cada incidencia reportada.

Para generar una factura electrónica de forma legal, los establecimientos y empleadores únicamente deben solicitar estos cuatro datos básicos:

RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

Clave del Registro Federal de Contribuyentes. Nombre o razón social completa del receptor.

o razón social completa del receptor. Código Postal: Correspondiente al domicilio fiscal registrado.

Correspondiente al domicilio fiscal registrado. Régimen Fiscal: El estatus bajo el cual tributa el cliente.

Ningún comercio puede negar la factura si el cliente proporciona estos datos sin entregar el documento físico o digital.

¿Cómo obtener gratis la Constancia de Situación Fiscal?

El SAT habilita múltiples herramientas para que los contribuyentes accedan a sus datos sin gestores. Estas opciones operan de forma permanente y permiten descargar la Cédula de datos fiscales, la cual es suficiente para cualquier trámite de facturación o nómina.

Los canales legales habilitados para tramitar este documento son:

Portal del SAT: Uso de contraseña o e.firma vigente en el sitio web oficial. SAT Móvil: Descarga directa desde la aplicación para dispositivos inteligentes. SAT ID: Aplicativo para recibir el documento en un plazo de cinco días hábiles. Oficina Virtual: Mediante cita previa para atención remota personalizada. Oficinas físicas: Atención sin cita presentando identificación oficial o huella digital.

Para agilizar el cumplimiento, el SAT detalla que la Constancia no tiene vigencia establecida y solo requiere actualización si existen cambios de domicilio o régimen. En caso de que un establecimiento condicione la factura, los contribuyentes pueden denunciar la mala práctica a través de los canales de quejas y denuncias de la institución.