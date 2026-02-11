SAT: Vigencia de la e.firma y cómo renovarla en línea en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda a los contribuyentes que la e.firma, indispensable para trámites fiscales y bancarios en línea, tiene una vigencia limitada y debe renovarse para evitar contratiempos en 2026. Te explicamos cómo verificar la tuya.

¿Qué es la e.firma del SAT?

La e.firma (antes FIEL) es un archivo digital seguro, cifrado y único, emitido por el SAT en México, que funciona como la firma autógrafa. Garantiza la identidad del firmante en trámites fiscales, bancarios y documentos electrónicos con total validez legal, teniendo una vigencia de cuatro años.

Componentes y características principales:



Archivos: Se compone de un certificado público (.cer), una clave privada (.key) y una contraseña definida por el usuario.

Seguridad: Utiliza criptografía avanzada para garantizar que el documento no sea modificado, vinculando la identidad de forma inalterable.

Usos: Permite firmar documentos oficiales, realizar declaraciones de impuestos, cambios de domicilio fiscal y trámites en diversas dependencias gubernamentales sin presencia física.

Vigencia: Tiene una duración de cuatro años a partir de su emisión.

Obtención: Se debe tramitar presencialmente en las oficinas del SAT con documentos de identificación y biometría.

Es fundamental resguardar los archivos .key y .cer así como la contraseña, ya que son personales e intransferibles.

¿Cómo saber si mi e.firma ya caducó?

El SAT cuenta con un servicio en línea para comprobar si la e.firma continúa activa, donde basta con cargar el archivo del certificado (.cer) y la llave privada (.key) para obtener la fecha de expiración. También es posible consultar en el portal de trámites del SAT el estatus vigente de la firma antes de iniciar cualquier renovación. Da click aquí para ingresar.

¿Cómo sacar la e.firma en línea y sin ir al SAT?

Pasos para renovar tu e.firma en línea:



Descarga la app Certifica según tu sistema operativo

Selecciona Requerimiento de Renovación, carga tus archivos vigentes (.cer y .key) y guarda los nuevos

Accede a CertiSAT WEB con tu e.firma actual

Elige Renovación del certificado, sube el archivo .ren y haz clic en Renovar

Guarda el Acuse y selecciona Recuperación de Certificado

Ingresa tu RFC, haz clic en el número de serie del certificado activo y descárgalo

Guarda el nuevo certificado junto con tu llave privada (.key)

Descarga también desde el portal del SAT si lo prefieres

Cabe destacar que si vas a realizar el trámite por primera vez debes acudir forzosamente a las oficinas del SAT.

El SAT aclara que la expedición y renovación de la e.firma es un trámite gratuito, por lo que los contribuyentes no deberían pagar comisiones ni intermediarios.

