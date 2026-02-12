Inicio, duración y estados más afectados por la ola de calor en México este 2026

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la próxima ola de calor que impacte a México podría ser extremadamente fuerte y repetirse en varias ocasiones durante varios meses, con estados que estarán a más de 40 grados durante todo el día.

Este 2026 la temperatura en México volverá a ser muy elevada, con sequías en varias entidades y sensaciones térmicas que incluso superarían los 50 grados, ya que incluso se prevé romper récords históricos durante el primer semestre del año.

¿Cuándo llegará la primera ola de calor a México?

La temporada de calor en México comenzará el 20 de marzo y desde ese mismo día se espera la llegada de la primera ola de calor, misma que podría prolongarse durante días, directamente influenciada por el equinoccio de primavera en el hemisferio norte de la Tierra.

Los pronósticos señalan que la temperatura comenzará a subir desde marzo, se intensificará durante abril y en mayo alcanzaría su punto máximo. De hecho, considerando que históricamente mayo es uno de los meses más calurosos en México, es precisamente en ese mes cuando se espera que se rompan récords de calor.

¿Cuándo terminaría el calor en México?

Se espera que el calor en México se mantenga durante varios meses; si bien sus puntos máximos serían de marzo a mayo, también se mantendría parcialmente durante junio, julio y agosto, aunque la sensación de calor disminuiría por el comienzo de la temporada de lluvias.

Estados más afectados por la ola de calor en México

Por último, el mapa de calor de 2026 del SMN identifica como focos rojos a las entidades de:



Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

En todas las entidades habrá temperaturas sostenidas de 40 grados, con posibilidad de llegar a 50 en algunas zonas, por lo que se pide a la población extremar precauciones.

