¿Cuánto cuesta ver a la Selección Mexicana en el Mundial 2026? La reventa por un boleto ya supera el 3000 por ciento de su precio original

El sitio web oficial de la FIFA ya vende boletos para el Mundial 2026 un 3000 por ciento más caros que su precio original. Para el partido entre México y Corea del Sur en Guadalajara, las entradas que iniciaron en 2,600 pesos alcanzan en la reventa los 98,000 pesos, mientras que para el partido inaugural en el Estadio Azteca, las cifras rompen la barrera del millón de pesos.

¿Cuánto cuesta un boleto para ver a la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La FIFA, por un lado, y plataformas de reventa legal como Stubhub, por otro, ofrecen boletos para seguir a la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026 a precios increíblemente elevados. En el caso del partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, los boletos de Categoría 1, ubicados en los costados de la cancha, ya se cotizan hasta en $927,429 pesos, rozando el millón de pesos por entrada.

El desglose de precios para el debut mundialista en el Coloso de Santa Úrsula detalla:

Categoría 4: Oscila entre los $63,522 y los $85,136 pesos.

Oscila entre los $63,522 y los $85,136 pesos. Categoría 3: Los precios van desde los $94,000 hasta los $104,235 pesos.

Los precios van desde los $94,000 hasta los $104,235 pesos. Categoría 2: Las entradas se encuentran entre los $99,964 y los $227,028 pesos.

Para el segundo partido en el Estadio Akron ante Corea del Sur, la reventa oficial escala un 3000% al pasar de $2,600 a $98,000 pesos por ticket.

Boletos para México vs Corea del Sur en el sitio web de la FIFA.|Captura de pantalla

La respuesta de la FIFA por los altos precios de los boletos para el Mundial 2026

La FIFA justifica los elevados costos de reventa bajo el argumento de que el mercado secundario en Norteamérica opera de forma legal y distinta a otras regiones. Ante las críticas de la afición, la institución detalló que los precios actuales reflejan las tendencias de la industria del entretenimiento y el deporte en Estados Unidos, México y Canadá.

"Los altos precios son un reflejo del tratamiento del mercado secundario de entradas, el cual es legal", explicó la FIFA a la agencia AP. La entidad que preside Gianni Infantino añade que sus tarifas de reventa se ajustan a las métricas del sector y que su prioridad sigue siendo garantizar un acceso justo, a pesar de que las cifras actuales sugieren una barrera económica sin precedentes para el aficionado promedio.

Applications received from fans living in all 211 FIFA Member Associations, with more than half a billion ticket requests submitted in just 33 days 🏆 — FIFA (@FIFAcom) January 15, 2026

Selección Mexicana en el Mundial 2026: partidos, rivales, fechas y sedes

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre encabeza el Grupo A y disputará sus tres encuentros de la primera fase en territorio nacional, alternando entre la Ciudad de México y Guadalajara. El camino del Tri iniciará el 11 de junio con el partido inaugural, marcando un hito histórico al ser el primer estadio en albergar tres aperturas de una Copa del Mundo.

El calendario oficial para la fase de grupos queda establecido de la siguiente manera:

México vs. Sudáfrica: 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (Azteca). México vs. Corea del Sur: 18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara (Akron).

18 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara (Akron). México vs. Ganador Repechaje Europeo D: 24 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

En caso de avanzar como primer lugar de grupo, México jugaría la ronda de 32 y los octavos de final nuevamente en el Estadio Azteca.

Vayan apuntando las fechas 🗒️✅



Incondicionales, ya sabemos los días, horarios y sedes de nuestros partidos mundialistas.



¿Desde dónde nos apoyarán?#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/NLY0NvaD6W — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 6, 2025