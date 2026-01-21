El tiempo que tendrías que trabajar para comprar un boleto del Mundial 2026 en reventa

Conseguir boletos para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá este 2026 se convirtió en una tarea prácticamente imposible. La venta autorizada por la FIFA está a punto de agotarse y millones se registraron para intentar comprar las últimas entradas, por lo que, para muchos, la reventa será la última opción.

Sí, existe un precio de reventa autorizado por la misma FIFA, aunque los precios podrían dispararse días antes de los juegos. Por lo pronto, PollsMX publicó una investigación en donde dio un golpe de realidad, demostrando que el costo de la Copa del Mundo es excesivo para millones en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El costo en reventa de los partidos de México para el Mundial 2026

En su trabajo, PollsMX consideró el salario promedio de los mexicanos en 2026, que es de, aproximadamente, $360.40 pesos al día. Considerando esto, el asistir a los partidos del Mundial, comprando en la reventa, implica ahorrar durante meses exclusivamente para el boleto.



México vs Sudáfrica , de 4.7 a 65.2 meses. Esto quiere decir que los costos en reventa irán de los $50 mil hasta los $700 mil pesos , según el lugar en el estadio;

, de 4.7 a 65.2 meses. Esto quiere decir que los costos en reventa irán , según el lugar en el estadio; México vs Corea del Sur, de 2.1 a 19.8 meses. Es decir, los boletos en reventa tendrán un costo de entre 21 mil y 214 mil pesos;

de 2.1 a 19.8 meses. Es decir, los boletos en reventa tendrán un costo de entre 21 mil y 214 mil pesos; México vs Repechaje europeo, de 1.9 a 22.8 meses. Para este último partido de fase de grupos, el precio iría de los 20 mil a los 246 mil pesos, de igual manera, dependiendo del lugar en el estadio.

Cabe destacar que el costo disminuye para otros partidos de la Copa del Mundo, como algunos con menos reflectores e incluso varios en Estados Unidos con precios más accesibles.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.