Más allá del inglés: ¿Qué buscan las empresas para los empleos temporales del Mundial 2026?

El Mundial de Fútbol 2026 generará miles de vacantes de empleos temporales en México con el foco de las empresas privadas puesto en personal bilingüe con "habilidades blandas" y capacidad de atención multicultural. Sectores como hospitalidad, seguridad y transporte apuntarán, más allá del idioma, a candidatos que puedan acreditar experiencia en trabajo bajo presión y resolución de conflictos para atender a millones de visitantes durante los 39 días que durará de la competencia que comenzará el próximo 11 de junio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué empleos temporales potenciará el Mundial de Futbol 2026 en México?

Especialistas en capital humano confirman que las empresas priorizarán el dominio de idiomas y el desarrollo de "habilidades blandas" para atender a a los millones de aficionados de los 48 seleccionados que participarán de la Copa del Mundo 2026 . El perfil ideal de los aspirantes debe combinar la capacidad técnica con una inteligencia emocional que permita gestionar la presión de un evento masivo que durará 39 días consecutivos.

Las habilidades más solicitadas por los reclutadores para este periodo incluyen:

Dominio del inglés: No solo para traductores, también para personal de transporte, restaurantes y servicios de asistencia al cliente.

No solo para traductores, también para personal de transporte, restaurantes y servicios de asistencia al cliente. Atención multicultural: La habilidad para entender y tratar con visitantes europeos, asiáticos, africanos o sudamericanos será un factor diferenciador en la calidad del servicio.

La habilidad para entender y tratar con visitantes europeos, asiáticos, africanos o sudamericanos será un factor diferenciador en la calidad del servicio. Trabajo bajo presión: Capacidad crítica para resolver conflictos en aglomeraciones, manejo de filas en estadios y situaciones de logística compleja.

¡Aquí hay chamba! Conoce las vacantes que René Navarro trae para ti.

Mundial 2026: Estos son los sectores con mayor demanda de personal

La Secretaría de Turismo y la Canirac impulsan proyectos como "México de mis sabores" para posicionar la gastronomía local, lo que elevará la contratación en el sector de alimentos y bebidas. Se estima un crecimiento del 5% en este rubro, reforzado por la creación de un Distintivo de Restaurante Certificado que garantizará estándares de excelencia internacional durante el torneo.

Otras áreas que desplegarán vacantes masivas de cara al 11 de junio son:

Hospitalidad y Turismo: Hoteles, agencias de viajes y guías turísticos concentrarán el mayor volumen de puestos operativos y de atención.

Hoteles, agencias de viajes y guías turísticos concentrarán el mayor volumen de puestos operativos y de atención. Seguridad y Riesgos: Alta demanda de personal para seguridad privada, protección civil y control de multitudes en zonas de aficionados ( Fan Zones ).

Alta demanda de personal para seguridad privada, protección civil y control de multitudes en zonas de aficionados ( ). Transporte y Logística: Aerolíneas, aplicaciones de movilidad, autobuses y taxis requerirán ampliar sus plantillas para movilizar a millones de visitantes.

El marketing deportivo también solicitará talento para gestionar activaciones de marca y experiencias vinculadas a la Copa del Mundo.

A pesar de que Gabriela Siller, de Banco Base, advierte sobre un posible repunte de empleos en la informalidad debido a la naturaleza del evento, los consultores coinciden en que la experiencia adquirida será un activo duradero y las habilidades desarrolladas en atención al detalle y negociación servirán a la población trabajadora para colocarse en mejores puestos una vez que concluya la actividad comercial del Mundial.