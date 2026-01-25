¡Para ver el Mundial 2026! Rematan pantalla Samsung de 75 pulgadas 4K Smart Crystal UHD

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Walmart México lanzó una oferta irresistible para los aficionados: la pantalla Samsung de 75 pulgadas 4K Smart Crystal UHD (modelo UN75U8000FFXZX) en remate.

El modelo UN75U8000FFXZX destaca por su tecnología Crystal UHD, que ofrece colores más vibrantes y una nitidez en 4K que permite no perderse ningún detalle de las jugadas. Al ser una Smart TV, cuenta con acceso directo a las plataformas de streaming. Checa los detalles de la promoción.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio de la pantalla Samsung de 75 pulgadas

Este dispositivo de alta gama cuenta con una rebaja significativa al precio de lista. Aquí los detalles de la oferta:



Precio de oferta: $14,990.00 MXN

Precio original: $19,139.00 MXN

Ahorro total: $4,149.00 MXN

Facilidades de pago: Hasta 15 meses sin intereses de $999.33 MXN.

Además, ofrece devolución gratuita hasta 30 días después de la recepción, garantizando confianza en la compra. Puedes conseguir la oferta aquí .

Características de la pantalla Samsung de 75 pulgadas

La pantalla Samsung de 75 pulgadas 4K Smart Crystal UHD (series CU/DU) destaca por su procesador Crystal 4K que optimiza el color y contraste, resolución Ultra HD real (3,840 x 2,160) y diseño delgado AirSlim. Ofrece colores vibrantes con Dynamic Crystal Color, Smart TV impulsado por Tizen, HDR10+, y funciones de sonido como Q-Symphony.



Resolución: 4K UHD (\(3,840\times 2,160\)) para imágenes nítidas y detalladas.

Procesador: Crystal Processor 4K para escalamiento de imagen y mapeo de color.

Tecnología de Color: Dynamic Crystal Color o PurColor, logrando mil millones de tonos para colores vibrantes.

HDR: Compatible con HDR y HDR10+.

Fluidez: Motion Xcelerator para escenas fluidas, ideal para videojuegos.

Frecuencia de Refresco: Generalmente 60 Hz.

Smart TV y Conectividad: Sistema operativo Tizen Smart TV, permitiendo acceso a apps como Netflix, YouTube, etc.

Conectividad: Wi-Fi integrado, Ethernet, y múltiples puertos HDMI y USB.

Asistentes de voz: Compatibilidad con Bixby y otros asistentes de voz.

Ecosistema: Compatible con SmartThings para controlar dispositivos del hogar.

Audio: Q-Symphony para sincronizar la TV con una barra de sonido Samsung, más OTS Lite para un sonido 3D envolvente.

Diseño: AirSlim (muy delgado) con luz de fondo tipo Full Array.

Modo Ahorro de Energía AI: Ajusta el brillo según el entorno para optimizar el consumo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.