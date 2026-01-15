inklusion.png Sitio accesible
Teléfonos públicos CFE: Ubicación de cabinas para hacer llamadas gratis a todo México

Las cabinas de CFE proporcionan llamadas nacionales e internacionales gratuitas las 24 horas, sin necesidad de saldo, tarjetas o registro; checa los detalles.

CFE instala teléfonos públicos en México
CFE apuesta por lo retro: regresan los teléfonos públicos en México y aquí te decimos dónde están.|@Juan_OrtizMX
Notas,
México

Escrito por:  Majo Santillán González

En pleno 2026, cuando casi todos los mexicanos cuentan con un celular con acceso a internet, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reactivó la instalación de teléfonos públicos en diversas zonas del país.

El proyecto, impulsado por la filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), busca ofrecer un servicio gratuito de llamadas telefónicas en comunidades donde aún persisten brechas digitales profundas.

Llamadas gratis en México: ¿Dónde están los teléfonos públicos de CFE?

Hasta ahora se han instalado alrededor de 848 cabinas en estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mediante convenios con autoridades municipales que facilitan su ubicación y operación local.

La CFE asegura que estas cabinas buscan responder a una necesidad real de comunicación en comunidades alejadas o con baja cobertura de internet y telefonía móvil, donde las personas mayores o quienes no cuentan con smartphones enfrentan una clara desventaja para comunicarse con sus familiares o acceder a servicios esenciales.

Las cabinas proporcionan llamadas nacionales e internacionales gratuitas las 24 horas, sin necesidad de saldo, tarjetas o registro.

Los teléfonos públicos de la CFE se integran a una estrategia más amplia que incluye puntos de internet gratuito y paquetes de telefonía de bajo costo .

Críticas a los teléfonos públicos de CFE

La iniciativa abrió un debate entre expertos y analistas. Algunos consideran que apostar por un modelo de conectividad basado en cabinas telefónicas es un enfoque tecnológico "anacrónico" en plena era digital, y que los recursos públicos podrían tener un mayor impacto si se destinaran a la expansión de infraestructura de internet o programas de alfabetización digital.

