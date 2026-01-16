¿Consumes poco? La CFE tendrá un pago mínimo del recibo de luz en 2026

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) anunció que el recibo de luz tendrá un nuevo pago mínimo en 2026, por lo que no importa que consumas muy poco, de cualquier manera recibirás tu recibo con esta tarifa específica.

El pago mínimo de la CFE aplica a todas las tarifas domésticas. Te explicamos de cuánto te llegará tu recibo de luz ,a pesar de que consumas menos energía eléctrica.

VIDEO: Rescatan a hombre que cayó en un registro de la CFE

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto es lo mínimo que se paga en CFE en 2026?

De acuerdo con las cuotas vigentes publicadas por la Comisión Federal de Electricidad, el consumo mínimo para los hogares es equivalente a 25 kilowatts-hora (kWh). La CFE determinó que aunque los medidores de luz registren un consumo menor, los usuarios deberán hacer el pago mínimo cada mes.

De tal manera que, en caso de la Tarifa 1, que es la que se aplica en gran parte del país, el costo vigente es de 1.110 pesos por kWh en el consumo básico, entonces, el pago mínimo quedaría en 27 a 30 pesos, más cargos adicionales e impuestos.

¿Cuál es la tarifa más económica de la CFE?

La tarifa más económica de la CFE es la Tarifa 1, pensada para hogares con bajo consumo de electricidad y aplicada en la mayor parte del país; es el esquema más accesible porque subsidia el uso básico de energía y busca proteger la economía familiar, especialmente en viviendas donde el consumo mensual se mantiene dentro de los límites establecidos por la Comisión Federal de Electricidad.

Nuestra línea telefónica de atención a emergencias, disponible las 24 horas los 365 días del año. pic.twitter.com/jx8k5JBi8V — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) October 29, 2025

¿Qué tarifas hay en CFE?

En México, la Comisión Federal de Electricidad maneja diversas tarifas eléctricas que dependen del tipo de usuario, el consumo y la región del país; entenderlas es clave para saber por qué tu recibo de luz sube o baja cada bimestre. Estas son las principales:

Tarifa 1 : Uso doméstico en zonas con clima templado; aplica para la mayoría de los hogares con consumo básico.

: en zonas con clima templado; aplica para la mayoría de los hogares con consumo básico. Tarifa 1A a 1F : Doméstica en regiones con altas temperaturas ; el subsidio aumenta conforme el calor promedio anual es mayor.

: Doméstica en ; el subsidio aumenta conforme el calor promedio anual es mayor. Tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo): Para hogares que superan el límite de consumo subsidiado; es la más cara y no tiene apoyo gubernamental.

(Doméstica de Alto Consumo): Para hogares que superan el límite de consumo subsidiado; es la más cara y no tiene apoyo gubernamental. Tarifa 2: Servicio general de bajo consumo, común en pequeños comercios.

Tarifa 3: Uso comercial o de servicios con mayor demanda eléctrica.

Tarifa 6: Destinada a industrias con alto consumo de energía.

Tarifa 9: Alumbrado público, utilizada por municipios y entidades gubernamentales.

Conocer tu tarifa CFE no solo te ayuda a entender tu recibo de luz, también puede marcar la diferencia entre pagar con subsidio o sin él.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.