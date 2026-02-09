Descuentos INAPAM en Jalisco: Estos son los restaurantes con rebajas de hasta el 30%

El INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) ofrece descuentos de hasta el 30 por ciento en restaurantes y fondas de Jalisco para este 2026. Las personas adultas mayores que porten su credencial vigente acceden a beneficios directos en el consumo de alimentos, permitiendo un ahorro significativo en establecimientos afiliados de la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios del interior del estado.

La entidad federal detalla que los convenios celebrados con comerciantes locales permiten reducir el gasto alimentario de forma inmediata en caja, sin necesidad de trámites adicionales al momento de realizar el pago.

Lista de restaurantes con los mejores descuentos INAPAM en Jalisco

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores aclara que el porcentaje de ahorro varía según el convenio específico con cada comercio.

Descuento del 30%: Restaurante Valle Azul (Cabo Corrientes).

Restaurante Valle Azul (Cabo Corrientes). Descuento del 25%: Chapala Express (Chapala).

Chapala Express (Chapala). Descuento del 20%: Restaurante Rosita (Cabo Corrientes).

Establecimientos con 15% de descuento:

Wings Army y Chapala Express (Chapala).

Carnes en su Jugo Navarrete (Sucursales en Tonalá y Zapopan).

Tacos Chicho (Tlaquepaque) y Pollo Alegre (Casimiro Castillo).

Establecimientos con 10% de descuento:

Restaurante Hermanos Coraje (Guadalajara).

Casa de las 11 Letras y Cenaduría Santa Rosalía (Tlaquepaque).

Mariscos El Amigazo (Tonalá), Mariscos América y La Palapa de Alex (Ocotlán).

¿Cómo aprovechar las rebajas de INAPAM en los restaurantes de Jalisco y qué requisitos se necesitan?

El INAPAM establece que para acceder a estos beneficios, las personas interesadas deben tramitar su credencial oficial en los módulos autorizados. Este documento es el único comprobante válido para que los negocios jaliscienses apliquen las promociones en alimentación, transporte y medicinas de forma legal.

Para que las personas adultas mayores aseguren su descuento, se habilitan los siguientes lineamientos:

Documentación: Presentar identificación oficial con fotografía (INE o Pasaporte) y la CURP actualizada para el registro.

Presentar identificación oficial con fotografía (INE o Pasaporte) y la CURP actualizada para el registro. Edad Mínima: El trámite es exclusivo para la población que haya cumplido los 60 años de edad al momento de la solicitud.

El trámite es exclusivo para la población que haya cumplido los 60 años de edad al momento de la solicitud. Uso Correcto: Se debe mostrar la tarjeta física vigente en la caja antes de solicitar el cierre de la cuenta.

Los descuentos se aplican de manera automática al validar la identidad del titular con su documento oficial.

Las autoridades sugieren consultar periódicamente el directorio actualizado del instituto, ya que la lista de negocios en municipios como San Gabriel, Ocotlán o Casimiro Castillo puede integrarse con nuevos proveedores cada mes. Mantener la credencial en buen estado garantiza que el personal de los restaurantes pueda registrar el beneficio sin contratiempos durante todo el año fiscal.