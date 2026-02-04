Adiós al cambio de placas gratis en Jalisco: estas terminaciones deberán pagar desde el 1 de marzo

Los automovilistas jaliscienses con placas que finalicen en dígitos específicos enfrentan una fecha límite crucial. El cambio de placas gratis en Jalisco concluye el próximo 28 de febrero, y a partir del 1 de marzo, ciertas terminaciones deberán pagar para obtener las nuevas placas vehiculares obligatorias en el estado.

Terminaciones de placas en Jalisco que deberán pagar desde el 1 de marzo

Las autoridades estatales fijaron como fecha límite el sábado 28 de febrero para completar el canje gratis, ya que las placas con terminación 4, 5, 6 y 7 entran a esquema de pago obligatorio a partir del 1 de marzo en Jalisco.

Este ajuste aplica a vehículos con placas de diseño Maguey, Minerva o Gota, modelos que incumplen la norma federal vigente, motivo por el cual el cambio resulta obligatorio dentro del calendario definido para el estado de Jalisco durante este proceso.

La medida busca aliviar la saturación de oficinas recaudadoras, tras un alto volumen de sustituciones registrado en 2025, periodo que cerró con más de 450 mil trámites, especialmente durante diciembre en distintos municipios del estado de Jalisco según cifras oficiales.

Las placas con terminaciones 4, 5, 6 y 7 deberán pagar a partir del 1 de marzo. |Facebook: Gobierno de Jalisco

¿A quiénes aplica la prórroga para la sustitución gratuita de placas?

La prórroga beneficia a contribuyentes con refrendo vehicular 2025 cubierto y registro activo en el Padrón Vehicular, siempre que no requieran cambios de propietario u otras actualizaciones, condición necesaria para acceder al canje sin costo en Jalisco durante este plazo.

En módulos oficiales solicitan placas anteriores, identificación vigente y documento de propiedad del vehículo, además de comprobante de domicilio reciente y constancia de verificación, requisitos indispensables para completar el trámite conforme a lineamientos estatales vigentes en Jalisco este año fiscal.

Quienes no cubrieron el refrendo 2025 deberán pagar en 2026 la dotación de placas, con costo de 2,500 pesos, ya que solo diseños Collage y Cabañas mantienen validez estatal obligatoria para circular legalmente en Jalisco durante ese año.