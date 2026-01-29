Puntos de vacunación tras brote de sarampión en Jalisco

El sarampión en Jalisco atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años, luego de que autoridades sanitarias confirmaran un brote activo que se mantiene desde 2025 y que continúa durante enero de 2026. La Secretaría de Salud estatal reporta más de 1,200 casos confirmados, con mayor concentración en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El brote provocó dos defunciones y al menos 28 hospitalizaciones, lo que llevó a reforzar las estrategias de vacunación y vigilancia epidemiológica. Las autoridades subrayan que la inmunización oportuna es la herramienta más eficaz para frenar la propagación del virus.

Situación actual del brote de sarampión en Jalisco

El incremento de casos posiciona a Jalisco como la entidad con mayor incidencia a nivel nacional. Municipios como Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque concentran la mayoría de los contagios.

La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) mantiene cercos sanitarios y vigilancia constante, con el objetivo de reducir la transmisión comunitaria y proteger a la población vulnerable.

¿Quiénes deben vacunarse?

Bebés y niños pequeños

Niños y adolescentes

Adultos

La SSJ busca alcanzar una cobertura mínima del 95% para controlar el brote en las próximas semanas.

Puntos de vacunación en Jalisco

Jalisco cuenta con más de 670 unidades fijas de salud en los 125 módulos de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (algunos módulos extienden hasta 18:00 o fines de semana), 40 módulos itinerantes en espacios públicos y brigadas casa por casa. También operan macromódulos en Cruces Verdes y centros administrativos.



Región Tlaquepaque / Tlajomulco:

Centro de Salud Buenos Aires Centro de Salud Rosales Centro de Salud Las Juntas Centro de Salud Santa María Centro de Salud Tlajomulco (Centro Administrativo Tlajomulco, en Tlajomulco de Zúñiga)

Región Zapopan:

Centro de Salud Zapopan Norte I Centro de Salud Echeverría Centro de Salud Santa Cecilia Centro de Salud San Andrés Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ): Prolongación Laureles 300, a un costado del Estadio Charros, colonia Tepeyac

Región Tonalá / El Salto y alrededores:

Centro de Salud Loma Bonita Centro de Salud Alamedas de Zalatitán Centro de Salud Colonia Jalisco Centro de Salud Basilio Vadillo Centro de Salud Tonalá (Hospital Tonalá Centro, planta alta – macro módulo permanente desde enero 2026, de 9:00 a 18:00 horas) Centro de Salud El Salto

Guadalajara (Cruces Verdes y otras unidades):

Todas las unidades de Cruz Verde Guadalajara (ej. Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva Alzaga: Av. Cruz del Sur 2550) Unidad Médica Básica Tetlán: Mercedes Celis (abre también sábados y domingos de 8:00 a 20:00 horas) Otros: Los Ángeles y C. Analco s/n (9:00 a 14:00 horas, lunes a viernes)



Módulos Itinerantes y Extramuros (en lugares de alta afluencia)

Estos 40 puntos móviles rotan, pero destacan estos con direcciones específicas:



Tlaquepaque:

Presidencia Municipal de Tlaquepaque: Colonia Centro (Independencia No. 58 o similar) Unidad Deportiva Chivabarrio: Colonia Hacienda Santa Fe Soriana Santa Fe: Colonia Hacienda Santa Fe Central Nueva Tlaquepaque: Colonia Nueva Central Camionera

Guadalajara:

Estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero Explanada de Alcalde y Juan Manuel

Otros: Plazas públicas, mercados, centros comerciales, estaciones del SITEUR, recaudadoras y presidencias municipales en Tonalá, Zapopan y Guadalajara.

Disponibilidad de las dosis en Jalisco

El estado dispone de dos millones de dosis para la campaña actual. Desde agosto de 2025 se han aplicado más de 700 mil vacunas, con un promedio diario de hasta 12 mil aplicaciones.

Autoridades federales y estatales aseguran que el abasto está garantizado, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

