Características de las ronchas del sarampión y cómo diferenciarlas de otras enfermedades

En México, los casos de sarampión siguen aumentando y por ello, las autoridades han hecho un llamado para que la ciudadanía se vacune y así evitar que la enfermedad se propague más rápido.

¿Cómo identificar el sarampión?

Como sabrás, uno de los síntomas del sarampión es la aparición de ronchas; sin embargo esto puede llegar a confundirse con otros padecimientos como una reacción alérgica o varicela, y aquí te decimos cómo puedes diferenciarla.

De acuerdo con el sitio web del hospital Valley Children's, la mayor erupción maculopapular esta compuesta por manchas planas y pequeños bultos. Este sarpullido comienza en la cara y la línea de cabello, puede extenderse hacia el cuello, torso y extremidades hasta llegar a los pies. También pueden aparecer las manchas de Koplik, unas pequeñas lesiones blancas al interior de la boca.

¿Con qué enfermedades se puede confundir el sarampión?

El sarampión puede confundirse con otras enfermedades y según el MedicalNEws Tosay estas son las diferencias:

Roséola es a la inversa del sarampión pues el sarpullido comienza en el torso y se extiende hacia las extremidades y la cara. La erupción aparece después de que la fiebre aparece abruptamente.

Las ronchas de la varicela son vesiculares como "gotas de rocío sobre el pétalo de una rosa" y evolucionan de pápulas a vesículas y luego costras y causan mucha más picazón que el sarampión.

En el caso de la rubéola la erupción es más ligera y desaparece más rápido y un síntoma característico es la inflamación de los ganglios linfáticos detrás de las orejas.

El sarpullido de la escarlatina es áspero, similar al papel de lija y se presenta "lengua de fresa" que se caracteriza por estar roja y granulosa.

Aumentan casos de sarampión en México

