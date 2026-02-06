Ignorar la verificación en Jalisco te puede costar miles: estos son los montos exactos de las multas

El Gobierno de Jalisco ha endurecido su postura para este 2026: si conduces por la entidad y decides omitir la Verificación Vehicular , tu economía podría sufrir un golpe considerable. Las autoridades estatales confirmaron que este trámite, diseñado para controlar las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, es obligatorio y su incumplimiento derivará en sanciones administrativas y restricciones de circulación inmediatas.

Para febrero, la atención se centra en los vehículos con placa terminación 1, quienes deben agendar su cita para evitar recargos. Si dejas pasar tu mes asignado, el costo del trámite aumenta automáticamente, pero el verdadero riesgo radica en las multas que aplicarán los agentes viales.

Multas y costos: Lo que pagarás si se te pasa la fecha

La lógica es sencilla: cumplir a tiempo es más barato. Si realizas la verificación dentro del mes que te corresponde según tu placa, el precio es de $500 pesos. Sin embargo, si lo haces de forma extemporánea, la tarifa sube a $550 pesos.

No obstante, el verdadero problema no son los 50 pesos extra, sino las sanciones por circular sin el distintivo vigente. De acuerdo con el sitio oficial, ignorar esta obligación puede derivar en:

Multas administrativas: Los montos pueden superar los $2,000 pesos .

Los montos pueden superar los . Restricciones de movilidad: Podrías ser impedido para circular libremente.

¿Qué pasa si repruebo la verificación?

No entres en pánico, no hay multa inmediata. Si realizaste la prueba en tu fecha correcta y tu auto no pasó, tienes un periodo de 30 días naturales para hacer las reparaciones mecánicas necesarias y volver al mismo centro de verificación para un segundo intento sin costo extra.

Dato útil: Al pagar tu refrendo vehicular 2026 (con un costo de $1,000 pesos para automóviles), ya se incluye el derecho a realizar la verificación sin costo adicional. Puedes gestionarlo en el portal oficial de Servicios Vehiculares de Jalisco.

Municipios obligatorios y autos exentos

No todos los autos ni todas las zonas están bajo la misma lupa. La obligatoriedad se concentra en las áreas de mayor densidad poblacional y tráfico. Si vives o circulas frecuentemente por estas zonas, debes cumplir con el trámite:

Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Incluye Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, entre otros.

Incluye Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, entre otros. Área Metropolitana de Ocotlán: Jamay y Poncitlán.

Jamay y Poncitlán. Área Metropolitana del Sur: Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), Gómez Farías y Zapotiltic.

Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), Gómez Farías y Zapotiltic. Otros municipios clave: Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán de Morelos.

Por otro lado, existen excepciones a la regla . Si tu vehículo cae en alguna de las siguientes categorías, estás exento de realizar la prueba de emisiones este 2026:

Autos nuevos (modelo 2026 y 2027).

Vehículos 100% eléctricos.

Híbridos enchufables o eléctricos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de auto clásico o placas federales.

Maquinaria de construcción y remolques.