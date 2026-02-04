Adiós a la verificación vehicular gratis en Jalisco: sólo estas personas realizarán el trámite sin costo en 2026

Los automovilistas de Jalisco enfrentan cambios importantes en el proceso de revisión obligatoria de sus vehículos para este año. La verificación vehicular gratis dejó de ser un beneficio universal, pues ahora solo quienes cumplan con un requisito específico podrán acceder al trámite sin pagar los 500 pesos que cuesta regularmente.

¿Quiénes acceden a la verificación vehicular sin costo durante 2026 en Jalisco?

El beneficio de la gratuidad aplica exclusivamente para los propietarios que pagaron el refrendo 2026 a través del portal oficial del Gobierno de Jalisco. Esta condición representa el único requisito que los conductores deben cumplir para eliminar el cargo de 500 pesos o 550 pesos si la cita se agenda fuera del calendario oficial correspondiente a la placa.

Después de realizar el pago del refrendo, el sistema tarda aproximadamente 48 horas en validar la información. Solo tras este periodo los usuarios pueden generar su cita sin costo en el sitio web oficial de verificación. El proceso requiere ingresar datos de contacto, placa y Número de Identificación Vehicular (VIN) para completar el registro exitosamente.

Los propietarios que no aprueben la inspección en el primer intento tienen derecho a una segunda oportunidad gratuita. Este beneficio adicional permite que los conductores corrijan las fallas detectadas sin pagar nuevamente por el servicio. La flexibilidad del sistema busca facilitar el cumplimiento de esta obligación vehicular entre los jaliscienses.

Las personas que han pagado el refrendo 2026 podrán hacer la verificación vehicular gratis en 2026. |Archivo TV Azteca

¿En qué consiste la revisión vehicular obligatoria?

La inspección vehicular evalúa aspectos mecánicos y ambientales fundamentales para garantizar que los automóviles circulen en condiciones óptimas. Este proceso verifica el estado general del vehículo y su impacto en la calidad del aire.

Durante la revisión, los técnicos certificados examinan los siguientes componentes:

Afinación mecánica del motor

Fugas de fluidos como aceite o anticongelante

Funcionamiento del sistema de escape y catalizador

Presión adecuada de los neumáticos para pruebas en rodillos

La verificación vehicular representa una medida de control ambiental que Jalisco implementa para reducir emisiones contaminantes. Los propietarios deben agendar su cita conforme al calendario oficial que asigna periodos según la terminación de placa