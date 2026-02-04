Verificación vehicular en Jalisco: estos son los únicos vehículos que están exentos de realizar el trámite
Con la llegada de febrero es importante considerar el calendario con las terminaciones de placas y qué tipos de vehículos no deben realizar la verificación.
La verificación vehicular obligatoria en Jalisco continúa aplicándose como parte de la estrategia estatal para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, no todos los vehículos están obligados a cumplir con este trámite.
El Gobierno de Jalisco confirmó cuáles son las unidades exentas y advirtió que no realizar la verificación en 2026 puede derivar en sanciones económicas y restricciones para circular.
¿Qué vehículos no deben realizar la Verificación Vehicular?
De acuerdo con la información oficial, están exentos de realizar la Verificación Vehicular los siguientes tipos de vehículos:
- Vehículos modelo del año en curso o del año siguiente (2026 y 2027)
- Vehículos 100% eléctricos
- Vehículos híbridos-eléctricos enchufables (PHEV) o híbridos con capacidad de circular únicamente con energía eléctrica
- Vehículos con placas federales
- Automóviles con placas de autos clásicos
- Remolques, maquinaria de construcción y vehículos acuáticos
- Motocicletas
Estas unidades no están obligadas a realizar el trámite dentro del programa estatal vigente.
¿En qué consiste la Verificación Vehicular en Jalisco?
La verificación vehicular es un procedimiento mediante el cual se revisan las unidades motorizadas para comprobar que sus emisiones contaminantes se mantengan dentro de los límites máximos permisibles para circular en el estado.
Este trámite forma parte de la estrategia denominada “Verificación Responsable”, enfocada en la reducción de emisiones y la protección de la salud pública en Jalisco.
Calendario y sanciones por incumplimiento
Durante este año, la verificación se lleva a cabo de manera escalonada, conforme a un calendario establecido por la terminación de la placa. En febrero corresponde verificar a los vehículos con placas terminadas en número 1, cuyo periodo asignado fue el bimestre enero-febrero. Aquí es importante respetar los plazos para evitar complicaciones.
Las autoridades señalaron que las placas terminadas en 1 son las primeras en enfrentar multas durante febrero, ya que el plazo para cumplir con el trámite ya concluyó. Los conductores que no realizaron la verificación están sujetos a sanciones económicas y a restricciones de circulación.
Posteriormente, el mismo criterio se aplicará a las placas terminadas en número 2, cuyo periodo de verificación corresponde al bimestre marzo-abril, conforme al calendario estatal vigente. La Policía Vial intensificará los operativos para detectar vehículos que no cuenten con la verificación actualizada y aplicar las medidas correspondientes.
Además de las multas, las autoridades estatales advirtieron que los conductores que circulen sin verificación vehicular pueden enfrentar la retención temporal de sus vehículos durante los operativos. El Gobierno de Jalisco mantiene este programa como una estrategia prioritaria para reducir emisiones contaminantes en toda la entidad.
