¡Te saldrá carísimo! Ahora pagarás $2,815 por cometer esta infracción en Edomex

El inicio de 2026 trajo subas en las sanciones en el Estado de México (Edomex), y las multas de tránsito no quedaron fuera. Desde febrero, el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) impacta directamente en el costo de las infracciones, incluidas aquellas relacionadas con el control ambiental de los vehículos, como rebasar los límites de emisiones contaminantes.

Por qué aumentaron las multas en el Estado de México

Las sanciones de tránsito en Edomex no se fijan en pesos, sino en UMAs, un indicador económico que se actualiza cada año. Desde febrero de 2026, cada UMA equivale a 117.31 pesos, lo que elevó de forma automática el monto final de muchas infracciones.

Esto implica que el costo depende tanto del tipo de falta como de su gravedad, que puede clasificarse como mínima, media o máxima, y en algunos casos incluye sanciones adicionales.

Cuánto cuesta rebasar el límite de emisiones

Circular con un vehículo que exceda los niveles permitidos de emisiones contaminantes es una infracción que contempla 24 UMAs, además de una medida administrativa adicional. Con el valor vigente, el monto queda de la siguiente forma:

Multa económica : 2,815.44 pesos

: 2,815.44 pesos Sanción extra: retiro de placa

Este tipo de infracción se encuentra entre las que más preocupan a automovilistas, sobre todo en una entidad donde el control vehicular y la verificación ambiental forman parte de la rutina anual.

Cómo pagar la multa y obtener descuento

El gobierno del Estado de México mantiene opciones digitales y presenciales para liquidar estas sanciones. El pago puede realizarse en línea o en establecimientos autorizados de la Secretaría de Finanzas.

Además, existe un incentivo importante para quienes regularicen su situación con rapidez: 50% de descuento si el pago se realiza dentro de los primeros 15 días hábiles

