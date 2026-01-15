Alerta contribuyentes: Calendario del descuento del 22.5% del predial en Monterrey

El plazo para aprovechar el descuento máximo en el pago del predial ya corre y tiene fecha límite en Monterrey, donde durante enero se ofrece un beneficio económico significativo que puede trepar hasta el 22,5% para contribuyentes que buscan cumplir y reducir el monto total del impuesto.

Autoridades municipales informaron que todos los incentivos solo aplican durante el primer mes de 2026, por lo que especialistas recomiendan revisar datos del predio, elegir el canal de pago más conveniente y aprovechar los apoyos vigentes antes de que concluya el periodo establecido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Predial 2026 en Monterrey: el importante ahorro que puedes obtener si pagas en enero 2026

Pagar el predial 2026 durante enero en Monterrey permite un ahorro para las familias, ya que el municipio ofrece un descuento acumulado que alcanza 22.5 por ciento, disponible solo por tiempo limitado y sujeto al cumplimiento puntual de obligaciones fiscales.

El beneficio incluye 15 por ciento por pago anual anticipado, 2.5 por ciento adicional por historial cumplido en 2025 y 5 por ciento extra por uso de plataforma digital, combinación que impulsa el pago oportuno y fortalece finanzas municipales locales.

¿Dónde pagar el predial 2026 en Monterrey?

El municipio habilitó diversas opciones para cubrir el predial 2026 en Monterrey , con sedes físicas distribuidas estratégicamente y atención en horarios amplios, además de un sistema en línea que reduce traslados, agiliza el trámite y evita filas extensas para contribuyentes.

El pago digital se realiza mediante la plataforma oficial del ayuntamiento, donde se solicitan datos del predio y del contribuyente, opción prioritaria para quienes buscan rapidez, seguridad y un descuento adicional exclusivo durante enero de este ejercicio fiscal municipal actual.

Centros de pago habilitados en Monterrey:

Mercado Juárez, local 6, segundo piso, Centro de Monterrey

Parque Tucán, avenida Comisión Tripartita, Valle de Infonavit sexto sector

Mesa de Hacienda, avenida Lincoln y Ciudad Madero, colonia Jardines de las Mitras

Plaza M, avenida Lázaro Cárdenas 2801, colonia La República

Plaza Real, avenida Gonzalitos 315, colonia Jardín del Cerro

Parque Aztlán, avenida Solidaridad

Garza Sada, avenida Garza Sada 3900, colonia Sierra Ventana

Parque España, calle Federico Gómez y Altos Hornos

Plaza La Silla, avenida Garza Sada, colonia Contry

Palacio Municipal, Zaragoza y Ocampo, Centro de Monterrey

Parque Alamey, calle 3701, colonia Norte