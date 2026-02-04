¡No pierdas tiempo! Lista de módulos para sacar la CURP Biométrica en Neza en febrero

La CURP Biométrica será un documento indispensable para realizar una gran variedad de trámites importantes para tener acceso a servicios bancarios, escolares o de salud, entre muchos otros. Por tal motivo, es importante contar con ella. Si vives en Neza, estos son los módulos en los que podrás obtenerla fácil y rápido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué módulo puedo tramitar la CURP biométrica en Nezahualcóyotl, Edomex?

Si vives en Nezahualcóyotl, no pierdas tiempo, los meses se van volando y cuándo menos te los esperes comenzarán las inscripciones escolares y las convocatorias para los programas sociales. Por eso en adn Noticias, te contamos dónde se encuentran los módulos para obtener la CURP en este municipio del Estado de México (Edomex).

Oficialía 1 : Sor Juana Inés De La Cruz Núm. 49 , Col. Metropolitana Tercera Sección, C.P. 57740. Número de atención: 55-5797-6541

: Sor Juana Inés De La Cruz Núm. 49 , Col. Metropolitana Tercera Sección, C.P. 57740. Número de atención: 55-5797-6541 Oficialía 3: Calle 35 Y Av. 6 , Interior Unidad Administrativa Zona Norte, Col. Campestre Guadalupana , C.P. 57120. Número de atención: 55-5712-5219

Calle 35 Y Av. 6 , Interior Unidad Administrativa Zona Norte, Col. Campestre Guadalupana , C.P. 57120. Número de atención: 55-5712-5219 Oficialía 4 : Calle 35 S/N, Esq. Avenida 6, Col. Campestre Guadalupana, C.P. 57120. Número de atención: 55-5112-6686

: Calle 35 S/N, Esq. Avenida 6, Col. Campestre Guadalupana, C.P. 57120. Número de atención: 55-5112-6686 Oficialía 5 : Nezahualcóyotl: Avenida Carmelo Pérez Núm. 615, Col. Benito Juárez, C.P. 57000. Número de atención: 55-5112-6919

: Nezahualcóyotl: Avenida Carmelo Pérez Núm. 615, Col. Benito Juárez, C.P. 57000. Número de atención: 55-5112-6919 Oficialía 9 : Nezahualcóyotl: Calle Poniente 10, Núm. 308, Colonia La Perla, C.P. 57820. Número de atención: 55-1558-1174

: Nezahualcóyotl: Calle Poniente 10, Núm. 308, Colonia La Perla, C.P. 57820. Número de atención: 55-1558-1174 Oficialía 10 : Nezahualcóyotl: Boulevard Bosques De Los Continentes S/N, Col. Bosques De Aragón, C.P. 57170. Número de atención: 55-5766-6273

: Nezahualcóyotl: Boulevard Bosques De Los Continentes S/N, Col. Bosques De Aragón, C.P. 57170. Número de atención: 55-5766-6273 Oficialía 11 : Nezahualcóyotl: Avenida Pantitlán Núm. 82, Col. Las Palmas, C.P. 57420. Número de atención: 55-5165-9067

: Nezahualcóyotl: Avenida Pantitlán Núm. 82, Col. Las Palmas, C.P. 57420. Número de atención: 55-5165-9067 Registro Civil Neza: Av. 1ro De Mayo Esq. Acambay S/N, Col. Centro Urbano, C.P. 54701. Número de atención: 55-5797-5765

¿Cómo sacar una cita para la CURP biométrica en Edomex?

Para sacar la cita de la CURP Biométrica en el Estado de México, ingresa al portal oficial Selecciona "Registro de datos biométricos para la CURP"

Elige fecha/horario y confirma con tus datos personales

Deberás imprimir la confirmación, la cual es obligatoria para asistir a los módulos presenciales habilitados.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la CURP Biométrica en el Edomex?

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Acta de nacimiento certificada

CURP verificado por la Renapo

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Correo electrónico

Ahora que ya lo sabes, haz tu cita y olvídate de las filas. De acuerdo con la Renapo, el proceso para obtener tu CURP Biométrica en el municipio de Neza solo te tomará 30 minutos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.