Guía rápida y fácil para corregir tu CURP previo al registro biométrico

En México se implementó la Clave Única de Registro de Población ( CURP ) biométrica que permitirá validar trámites a través de huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris y si la tuya tiene algún error y necesitas tramitar la corrección, te decimos cómo hacerlo.

Requisitos y cómo corregir mi CURP

Para corregir tu CURP es necesario llevar acta de nacimiento, identificación oficial y la CURP incorrecta en original o copia.

Hay varias opciones para corregir tu CURP, puede ser a través del correo electrónico tramitescurp@segob.gob.mx señalando dónde esta el error y adjuntando la documentación o asistiendo personalmente al Registro Civil o al módulo de la RENAPO.

Una vez que se haya hecho la modificación es necesario verificar que el documento haya sido certificado por el Registro Nacional de Población y posteriormente se debe agendar una cita para el registro de datos biométricos.

Costo y tiempo que tardan en corregir la CURP

Es importante mencionar que la corrección de la CURP no tiene costo y es un trámite que se completa en un periodo de 5 a 15 minutos y en casos excepcionales puede extenderse hasta 24 horas.

Para solicitar la CURP biométrica deberás asistir a los mismos Módulos de Atención del Registro Nacional de Población (RENAPO) o en oficinas del Registro Civil. Se recomienda verificar en qué módulos tienen el sistema para recolectar los datos biométricos. Además, es necesario llevar:



Acta de nacimiento original y copia

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Riesgos para la información personal con el nuevo CURP con datos biométricos

