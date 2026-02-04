¡Saca la cobija del tigre! El Frente Frío 33 llega con heladas y nieve que congelarán tres estados

El Frente Frío 33 avanza sobre gran parte de México y este 4 de febrero de 2026 traerá un marcado descenso de temperaturas, con heladas y posible nieve en las zonas altas, además de un evento de “Norte” con rachas fuertes de viento y lluvias intensas en varias regiones del país. Sin duda, el clima en México amerita que prepares tu cobija del tigre, pues el termómetro volverá a descender hasta -15 grados.

¿Cuándo llega el Frente Frío 33?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío 33 ya se encuentra desplazándose sobre el territorio nacional y sus efectos más intensos se sentirán este miércoles 4 de febrero, extendiéndose incluso hasta el jueves. Este sistema frontal va acompañado de una masa de aire polar, que provocará un descenso significativo de las temperaturas en el norte, centro y oriente del país.

Mañana la masa de aire polar que impulsa al #FrenteFrío 33, originará #EventoDeNorte muy fuerte con oleaje elevado en costas de #Tamaulipas y #Veracruz, así como el istmo y #GolfoDeTehuantepec; bajas #Temperaturas y #Nieve o #Aguanieve. Ve los detalles ⬇️https://t.co/CKEnUOqJgu pic.twitter.com/vkIk3IpNA6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 4, 2026

El organismo climatológico también pronostica que la interacción con otros sistemas atmosféricos, como la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión, favorecerá la presencia de lluvias , chubascos y condiciones inestables en varias entidades.

Estados con temperaturas bajo cero este 4 de febrero

Las temperaturas más bajas se esperan principalmente en zonas serranas del país, con posibles heladas y temperaturas bajo cero durante la madrugada y la mañana. Según los pronósticos oficiales:

-10 a -5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C: Zonas altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

0 a 5 °C: Regiones elevadas del centro, incluyendo Ciudad de México.

Además, existe la posibilidad de nieve o aguanieve en las cimas de volcanes como Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote durante la noche.

¿Dónde va a llover en México este 4 de febrero?

Las precipitaciones también forman parte del panorama climático. El SMN anticipa lluvias puntuales fuertes y chubascos en varias regiones del país:

Chubascos con lluvias fuertes: San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Guerrero.

Intervalos de lluvia ligera: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.

Estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, incrementos en niveles de ríos y zonas de encharcamiento, por lo que es importante tomar precauciones si planeas viajar o permanecer al aire libre.

