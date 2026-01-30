El Frente Frío 32 provocará lluvias muy fuertes en México y estos son los estados afectados

El clima en México volverá a ser más frío este viernes 30 de enero gracias a la llegada del frente frío número 32, el cual se desplazará por el noreste y oriente del país, provocando fuertes lluvias en diferentes estados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), más de la mitad del país tendrá lluvias, aunque solo en algunos estados habrá tormentas significativas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados afectados por lluvias

Hay varias zonas del país en donde tendremos muchas lluvias y algunas de ellas ya activaron alertas para que la poblaciónpueda estar atenta:



Veracruz será la entidad más afectada, sobre todo en la zona de Nautla, en donde la tormenta puede ir de los 50 a los 75 mm;

será la sobre todo en la zona de Nautla, en donde la tormenta puede ir de los 50 a los 75 mm; Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco serán las otras entidades que sufrirán tormentas de entre 25 y 50 mm;

Por otro lado, los estados en donde también habrá lluvias, aunque mucho menos intensas, son: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Sotavento) y Guerrero.

De igual manera, se esperan lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Campeche y Yucatán.

Estados afectados por el frente frío 32

Por último, hay varias regiones en donde las temperaturas podrían llegar a los –10 grados. El pronóstico del SMN señala que sería en:



-10 a –5 °C: Baja California, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Baja California, Chihuahua, Durango y Coahuila. -5 a 0 °C: Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Incluso en la Ciudadde México se espera que en las zonas altas la temperatura pueda caer hasta los 0 grados durante la madrugada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.