La actividad del volcán Chichonal aumentó y la UNAM pide reforzar monitoreo

El volcán Chichonal tiene como historial una de las erupciones más devastadoras que ha habido en México, por lo que el aumento en su actividad ha puesto en alerta a los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y existen motivos para pedir que el lugar no sea visitado como un punto turístico.

La investigadora Patricia Jácome Paz, del Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM, informó que el lago que ahora se encuentra en el cráter del volcán Chichonal, al norte de Chiapas, ha sufrido cambios fisicoquímicos que necesitan un monitoreo constante.

UNAM detecta actividad inusual en el volcán Chichonal

El cráter del volcán Chichonal tiene un diámetro aproximado de un kilómetro y una profundidad de 200 metros. Luego de su erupción en 1982, se formó un lago hidrotermal que tiene aguas sulfurosas en donde las temperaturas pueden llegar hasta casi 100 grados Celsius .

Entre los cambios que han observado, encontramos la presencia de esferas huecas de azufre nativo, que se forman por el burbujeo de gas a través de un cuerpo de azufre líquido. Su existencia indica una poza de azufre líquido al fondo del lago, en donde la temperatura puede llegar hasta los 118 grados Celsius.

También destaca el aumento significativo de emisión de gases desde el fondo del cráter hacia la superficie, los cuales son riesgosos para la salud. De hecho, por este motivo han pedido que el lugar no sea visitado por turistas, pero decenas de personas siguen acudiendo.

¿Hay riesgo de erupción del volcán Chichonal?

El 28 de marzo de 1982 se registró la erupción del volcán Chichonal , provocando la muerte de varias personas y también generando daños materiales que ascendieron a millones de pesos. Es por eso que, desde entonces, el volcán se mantiene bajo vigilancia estricta.

Desde junio del 2025 hubo un incremento en la actividad sísmica del volcán, motivo por el que especialistas de diversas instituciones aumentaron la vigilancia. Por su parte, la Dra. Patricia Jácome señala que el riesgo de una erupción es muy muy bajo, ya que no han encontrado evidencia de un ascenso de magma fresco.

