AMLO llevó a México a un retroceso democrático, aunque millones salieron de la pobreza afirma Human Rights Watch

Human Rights Watch advirtió que México atraviesa un retroceso democrático tras el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), marcado por violencia extrema, debilitamiento institucional y violaciones a derechos humanos, pese a avances sociales relevantes.

El informe "México, eventos 2025" señala que la presidenta actual, también morenista, heredó un país con altos niveles de homicidios, militarización de la seguridad pública y una reforma judicial que pone en riesgo la independencia de jueces y tribunales, eje central del retroceso democrático que inició la administración del fundador de Morena.

Reforma judicial y debilitamiento institucional

En septiembre de 2024 se aprobó una reforma que obliga a jueces a competir en elecciones populares. Human Rights Watch alertó que esta medida vulnera la autonomía judicial.

Expertos advierten que la baja participación y las dudas sobre la integridad del proceso afectan la confianza ciudadana y el Estado de derecho.

Seguridad y violencia criminal

La tasa de homicidios superó los 25 por cada 100 mil habitantes en 2024. En estados como Sinaloa , la violencia se disparó tras disputas entre cárteles.

Por otra parte, el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos sigue alimentando el crimen organizado y la inseguridad cotidiana.

Impunidad y acceso limitado a la justicia

Según el informe, solo uno de cada diez homicidios se resuelve en México, mientras que las fiscalías carecen de recursos y enfrentan prácticas como tortura y manipulación de pruebas.

Human Rights Watch, advierte que la falta de justicia perpetúa la violencia y desalienta la denuncia ciudadana en México.

Militarización y abusos de fuerzas armadas

A partir de la administración de AMLO , el ejército asumió mayores tareas de seguridad pública, lo que generó ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento de abusos. Además, casos como Ayotzinapa siguen sin esclarecerse, lo que mantiene abiertas las heridas sociales.

Desapariciones y riesgo para buscadores

En la actualidad, México supera las 130 mil personas desaparecidas. Uno de los casos más dolorosos para el país fue el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, un lugar que era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de adiestramiento para nuevos sicarios, donde incluso se hallaron restos humanos y hornos clandestinos.

En México, familiares que buscan a sus seres queridos enfrentan amenazas y asesinatos.

Transparencia, prensa y libertad de expresión

El cierre del INAI y nuevas leyes de vigilancia limitaron el acceso a la información, mientras que periodistas y defensores continúan bajo riesgo.

Finalmente, Human Rights Watch concluye que el desafío para México será revertir el retroceso democrático iniciado por AMLO sin perder los avances sociales logrados. La organización reconoce que 13 millones de personas salieron de la pobreza durante su gobierno.

