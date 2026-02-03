¿Te pueden despedir por faltar al trabajo en el Día del Amor y la Amistad? Esto dice la ley en México

El próximo 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad , una fecha que muchas personas aprovechan para organizar cenas, escapadas románticas o reuniones con amigos en todo México. Sin embargo, surge la duda constante entre la fuerza laboral: al no ser un día feriado oficial, ¿ausentarse sin aviso puede costarte el empleo? La respuesta está en la normativa vigente y depende de tu historial de asistencia.

¿El 14 de febrero es día de descanso obligatorio?

Aunque el Día de San Valentín tiene un gran peso comercial y social, no está considerado como un día de descanso obligatorio dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT). A diferencia de fechas conmemorativas como el 1 de mayo o el 16 de septiembre, las actividades laborales deben desarrollarse con total normalidad.

Esto significa que, si tu empresa no te otorga el día libre como una prestación adicional o un acuerdo interno, tienes la obligación de asistir. Si decides no presentarte sin haber solicitado vacaciones o un permiso previo, tu ausencia será marcada como injustificada, lo que impactará en tu nómina y, potencialmente, en tu estabilidad laboral.

En México, las actividades laborales deben desarrollarse con total normalidad durante el Día del Amor y la Amistad.|Getty Images

¿Cuántas faltas causan despido según la LFT?

El temor a perder el empleo por una falta es común, pero la ley protege al trabajador de despidos arbitrarios por una sola ausencia aislada. De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, para que un patrón pueda rescindir el contrato sin responsabilidad, se deben cumplir condiciones muy específicas respecto a las inasistencias.

Aquí te detallamos cuándo aplica el despido justificado por faltas:

La regla de las 3 faltas: El despido procede si el trabajador acumula más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días .

El despido procede si el trabajador acumula en un . Sin justificación: Las ausencias deben carecer de permiso del patrón o de causa justificada (como una incapacidad médica del IMSS).

Las ausencias deben carecer de permiso del patrón o de causa justificada (como una incapacidad médica del IMSS). Aviso por escrito: El empleador tiene la obligación de notificar el despido por escrito, explicando claramente la conducta y las fechas de las inasistencias.

En resumen, faltar únicamente el 14 de febrero no es motivo suficiente para un despido inmediato, a menos que esa falta se sume a otras ausencias que hayas tenido en el último mes y superen el límite legal.

No obstante, para evitar descuentos en tu quincena o actas administrativas, lo más recomendable es negociar con tu jefe directo. Opciones como solicitar un día a cuenta de vacaciones o cambiar el turno pueden ser la solución para disfrutar del Día del Amor y la Amistad sin poner en riesgo tu trabajo.