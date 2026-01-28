Adiós a los gastos; CDMX lanza convocatoria para casarse en San Valentín sin gastar un solo peso en trámites

Casarse sin gastar miles de pesos en trámites ya es una realidad para muchas parejas. Con motivo del Día de San Valentín, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) lanzaron la convocatoria de bodas colectivas gratis este 2026, una alternativa que permite formalizar el matrimonio civil sin pagar derechos administrativos.

La iniciativa busca garantizar el acceso al matrimonio como un derecho civil, especialmente para parejas que desean regularizar su situación legal. Las ceremonias se realizarán principalmente el 14 de febrero en la capital del país.



Bodas gratuitas en CDMX 2026: Pasos para registrarte

El Registro Civil de la Ciudad de México informó que las bodas colectivas serán totalmente gratuitas y se llevarán a cabo en las 16 alcaldías. Para participar, las parejas deben cumplir con una serie de pasos previos y entregar documentación completa dentro del plazo establecido.

Pasos para participar



Acudir a la oficialía del Registro Civil más cercana a tu domicilio

más cercana a tu domicilio Tomar y acreditar el curso prenupcia l obligatorio

l obligatorio Reunir la documentación solicitada

Entregar los documentos dentro del periodo de recepción

Este 14 de febrero, la Ciudad de México abre sus puertas a las parejas que desean unir sus vidas de manera legal y gratuita.

Documentos para aplicar a las bodas colectivas en CDMX

Copia certificada del acta de nacimiento de ambas personas

de ambas personas Identificación oficial vigente , en original y copia

, en original y copia Comprobante de domicilio de la alcaldía correspondiente (no mayor a tres meses)

de la alcaldía correspondiente (no mayor a tres meses) Certificado de registro de deudores alimentarios morosos

Constancia del curso prenupcial

Documentos en caso de que alguno sea divorciado o viudo

Si alguno de los contrayentes es divorciado:



Acta de matrimonio con anotación de divorcio

Copia certificada de la sentencia y acta de divorcio

Si alguno es viudo o viuda:



Acta de matrimonio anterior

Copia certificada del acta de defunción

Bodas colectivas: 206 parejas se dieron el sí este 14 de febrero en CDMX

Fechas y horarios para entregar la documentación

Recepción de documentos del 22 de enero al 6 de febrero

Horario: de 8:00 a 14:00 horas

Fecha tentativa de ceremonias: 14 de febrero

Aunque la sede oficial aún puede variar, algunas alcaldías ya publicaron información. En Azcapotzalco, por ejemplo, se informó que la ceremonia será en la explanada Madero del Complejo Cultural Los Pinos a las 09:00 horas.

Las autoridades recomiendan consultar las redes sociales oficiales del Registro Civil de cada alcaldía ya que los horarios y sedes pueden cambiar según la localidad.

