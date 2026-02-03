Prepara los tenis para el Medio Maratón de Guadalajara; registro, kits y premios

Si quieres aplicarte con el ejercicio y tener nuevos retos, el Medio Maratón es para ti, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Regiduría de la Comisión Edilicia de Salud y Deportes lanzó la convocatoria para participar en este evento deportivo y aquí te compartimos todos los detalles.

Medio Maratón internacional Guadalajara 2026

El XL Medio Maratón Internacional Guadalajara tiene una ruta de 21.0975 kilómetros, certificada y homologada por la WA y MAM. Las personas interesadas en inscribirse deberán contar con mínimo 18 años cumplidos y deberán estar en óptimas condiciones de salud.

Los participantes contarán con servicio de guardarropa que tendrá un horario de apertura a las 05:30 horas y cerrará a las 11:30 horas. Durante la ruta se colocará agua, bebida isotónica, vaselina y esponja.

Además, es importante señalar que toda persona que sobrepase el tiempo señalado en la tabla de retaguardia por cada kilómetro tendrá que abandonar la prueba.

Fecha, clasificaciones, precio y rutas

El Medio Maratón Guadalajara se llevará a cabo el próximo 22 de febrero de 2026 y cuenta con etiqueta PLATINO otorgada por la WA y es Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Guadalajara.

Los horarios de salida serán a las 06:30 paratletas y 6:40 atletas de élite y clasificados, y los bloques recreativos a partir de las 06:50 horas.

El cupo es para 22 mil 500 participantes y las inscripciones tienen como fecha máxima el 21 de febrero o al llegar al cupo. El precio de la cuota de recuperación es de 490 pesos.

La entrega de kits será en el Centro de Vida La Perla, sótano 2, ubicada en Av. Mariano Otero N° 3000, Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco del 19 al 21 de febrero del 2026, de 10:00 a 18:00 horas.

El kit se entregará con:



Número oficial con chip desechable.

Una pieza de ropa conmemorativa del evento.

Artículos de nuestros patrocinadores oficiales.

La ruta será en las principales avenidas y calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El arco de salida y meta están ubicados en la zona de la Glorieta Minerva.

Premiaciones del Medio Maratón Guadalajara 2026

Se premiará a las primeros 8 lugres; el primero obtendrá 13 mil dólares, el segundo 7 mil dólares, el tercero 6 mil dólares, el cuarto 5 mil dólares. el quinto 4 mil dólares, el sexto 3 mil dólares, el séptimo 2 mil dólares y el octavo mil dólares.

Además, a la primera atleta mujer, primer atleta hombre, primer atleta jalisciense mujer y primer atleta jalisciense hombre se les entregarán 20 mil pesos. A la primer atleta mujer y hombre que logre reducir el tiempo de la mejor marca también se les darán 20 mil pesos.

