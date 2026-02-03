¡Confirmado! Escuelas que exigirán cartilla para inscribir alumnos de primaria por brote de sarampión

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que a partir del ciclo escolar 2026-2027, la cartilla de vacunación se volverá un requisito obligatorio para las inscripciones de alumnos de kinder, primaria y secundaria en algunas escuelas del país, que se encuentran el estado donde se registró un mayor brote de sarampión.

La cartilla de vacunación será obligatoria para la inscripción en 2026

En una entrevista reciente, Lorenzo Arturo Parga Amado, subsecretario de Educación Básica del Estado de Chihuahua, anunció que la cartilla de vacunación será un requisito obligatorio para realizar la inscripción de los alumnos en todas las escuelas de educación básica de la entidad.

El funcionario explicó que, debido al brote de sarampión, las autoridades educativas revisarán que todos los alumnos de primaria, kinder y secundaria cuenten con su cartilla de vacunación al día.

“Se está solicitando que todos lleven su Cartilla de Vacunación” para inscribirse el siguiente ciclo escolar 2026-2027 en julio”, señaló.

Aunque por el momento, los padres de familia únicamente requieren la CURP de sus hijos y datos personales para las preinscripciones, el próximo 3 de julio cuando inicien las inscripciones en los planteles asignados, se le pedirá a los padres de familia que presenten la cartilla de vacunación de los alumnos.

Escuelas suspenden clases en Jalisco por brote de sarampión

Aunque Chihuahua fue el epicentro de la epidemia de sarampión en México nunca tuvieron que suspender clases. En el caso de Jalisco, la SEP estatal tomó la decisión de suspender clases en 15 escuelas de educación básica hasta “nuevo aviso”, para detener el brote de sarampión que se detectó. Las escuelas afectadas en Jalisco se encuentran en los siguientes municipios:

Zapopan

Atotonilco El Alto

Tala

Tepatitlán de Morelos

Villa Corona

Tlajomulco

Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

¿Qué medidas preventivas son más efectivas para evitar el contagio del sarampión en las escuelas?

Vacunación completa (triple viral SRP)

(triple viral SRP) Revisión de cartillas de vacunación

No permitir el ingreso de casos sospechosos

Aislamiento inmediato de casos confirmados

Lavado frecuente de manos

Uso de cubrebocas en brotes activos

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en 2026?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años.

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación.

