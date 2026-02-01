¡Confirmado! Dos estados suspenden clases por brote de sarampión; lista de escuelas afectadas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que hay dos entidades de la República mexicana que suspenden clases presenciales, para proteger a los alumnos y docentes del brote de sarampión que pone en riesgo su bienestar.

Por esta razón, cientos de estudiantes se quedarán en casa para evitar que la propagación del virus siga en aumento. Te contamos cuáles son los estados y las escuelas afectadas por esta suspensión de clases de la SEP.

Suspenden clases en Jalisco por brote de sarampión

La Secretaría de Educación en Jalisco (SSJ) confirmó que se suspendieron clases en 15 escuelas de educación básica debido a la detección de casos de sarampión . Las autoridades escolares optaron por la suspensión como una medida para frenar la propagación del virus que pone en riesgo a estudiantes y profesores.

Las escuelas afectadas son las que se encuentran en los siguientes municipios:

Zapopan

Atotonilco El Alto

Tala

Tepatitlán de Morelos

Villa Corona

Tlajomulco

Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

No habrá clases en Aguascalientes por brote de sarampión

Asimismo, en el estado de Aguascalientes, las autoridades escolares también tomaron la decisión de suspender clases ante el brote de sarampión que se detectó en los últimos días.

La suspensión de clases se aplica en escuelas de educación básica, primaria y secundaria, en las que se detectaron casos de sarampión . Aunque no se dio a conocer un plazo definitivo, las autoridades de la SEP explicaron que la suspensión de clases presenciales se aplicará hasta que se controle el brote de sarampión.

¿Cuáles son los síntomas específicos del sarampión?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa y grave que se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves e incluso provocar la muerte.Sus principales síntomas son los siguientes:

Rinorrea

Tos

Ojos llorosos y enrojecidos

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

Erupciones cutánea (7 y 18 días después de la exposición)

¿Qué medidas preventivas son más efectivas para evitar el contagio del sarampión en las escuelas?

La vacunación es la principal herramienta de prevención: Vacuna triple viral y vacuna doble viral.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años.

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación.



