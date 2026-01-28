Pocos lo saben, pero INAPAM puede ayudarte a conseguir empleo después de los 60: Pasos y requisitos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) impulsa el acceso a empleos remunerados para adultos mayores de 60 años mediante su Programa de Vinculación Productiva. Los interesados en permanecer o regresar al mercado laboral pueden utilizar su tarjeta INAPAM para postularse a vacantes que ofrecen un salario base y todos los beneficios que la Ley Federal del Trabajo establece.

El INAPAM mantiene convenios con diversas entidades oficiales y empresas privadas que valoran la experiencia y estabilidad de los adultos mayores de 60 años y sirve de puente para que estas personas puedan conseguir trabajo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo ayuda el INAPAM a conseguir trabajo después de los 60 años?

El INAPAM, a través del Servicio de Vinculación Productiva , conecta de manera gratuita a los solicitantes con un trabajo formal. Para asegurar el ingreso al mercado laboral, el instituto gestiona entrevistas con empresas que ofrecen contrataciones por jornada o proyecto, respaldando la economía de quienes cuentan con su tarjeta INAPAM.

Para iniciar el trámite de búsqueda de empleo, es obligatorio presentar los siguientes documentos en original en los módulos de atención ciudadana:

Tarjeta INAPAM: Presentar la credencial vigente que acredita al titular como beneficiario de los programas de apoyo del instituto.

Presentar la credencial vigente que acredita al titular como beneficiario de los programas de apoyo del instituto. Identificación oficial: Exhibir INE, pasaporte o licencia de conducir con fotografía para validar la identidad y edad del interesado.

Exhibir INE, pasaporte o licencia de conducir con fotografía para validar la identidad y edad del interesado. Documentación de salud: Contar con el documento actualizado del IMSS o el ISSSTE en caso de que la vacante requiera comprobar el acceso a servicios médicos.

Es fundamental que la población interesada mantenga su tarjeta INAPAM vigente, ya que es el requisito principal para acceder a la bolsa de trabajo y vinculación.

Requisitos y pasos ante el INAPAM para formalizar el trabajo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores respalda a los candidatos mediante entrevistas de valoración con promotores de vinculación especializados. Este proceso asegura que el perfil del aspirante coincida con las vacantes disponibles, garantizando que el trabajo asignado sea acorde a sus capacidades y condiciones de salud actuales.

El procedimiento administrativo para obtener un empleo a través del INAPAM contempla las siguientes etapas:

Solicitud de inclusión: Llenar el formato oficial de registro para participar en las actividades productivas y remuneradas del instituto.

Llenar el formato oficial de registro para participar en las actividades productivas y remuneradas del instituto. Entrevista de perfilamiento: Evaluación con personal capacitado para seleccionar la oferta de trabajo o actividad voluntaria acorde a las habilidades.

Evaluación con personal capacitado para seleccionar la oferta de trabajo o actividad voluntaria acorde a las habilidades. Gestión de entrevista: Coordinación de citas directas con las empresas que ofertan las plazas y requieren la entrega de documentos básicos.

Finalmente, la integración laboral permite que los adultos mayores obtengan estabilidad económica y social. Al cumplir con la entrega de los documentos requeridos y seguir los pasos establecidos por el INAPAM, la población logra reinsertarse productivamente.