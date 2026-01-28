¡Alerta en la UNAM! Detectan posible caso de sarampión en la Facultad de Medicina

El sarampión sigue ganando terreno en México y, creció la preocupación ante la posibilidad de que se confirme el primer caso en la UNAM. Hasta la tercera semana de enero de 2026, el gobierno de México confirma más de 7,131 casos acumulados y 26 muertes asociadas a la enfermedad, a casi un año del primer brote en el país.

Hasta el momento, el estado con mayor incidencia es Chihuahua, donde la transmisión se mantiene activa. Te contamos los detalles.

Refuerzan vacunación contra el sarampión en México

Hay un alumno con posible contagio de sarampión en la Facultad de Medicina de la UNAM

Este miércoles 28 de enero de 2026, la Facultad de Medicina de la UNAM informó que un alumno del grupo 2216 podría estar contagiado de sarampión. En este momento, el estudiante se encuentra a la espera de las pruebas confirmatorias del posible contagio.

Asimismo, se dio a conocer que el alumno pudo haber contraído el virus mientras realizaba trabajo de campo, ya que la Facultad de Medicina de la UNAM participó en diversas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad, como parte de las acciones de prevención.

Ante este posible contagio, la UNAM recomendó a la comunidad universitaria estar al pendiente de síntomas compatibles con la enfermedad.

¿Cuáles son los principales síntomas de sarampión?

Fiebre alta , que suele aparecer de forma repentina

, que suele aparecer de forma repentina Tos seca y persistente

Escurrimiento nasal (como si fuera un fuerte resfriado)

Ojos rojos, llorosos y sensibles a la luz

Manchas blancas dentro de la boc a (conocidas como manchas de Koplik)

a (conocidas como manchas de Koplik) Sarpullido o erupción cutánea : inicia en el rostro y detrás de las orejas, y se extiende al resto del cuerpo

: inicia en el rostro y detrás de las orejas, y se extiende al resto del cuerpo Malestar general, cansancio y dolor muscular

México está a punto de perder su estatus como país libre de sarampión

Tras el aumento de casos de sarampión , México enfrenta el riesgo de perder su estatus como país libre de sarampión, una certificación otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha mantenido durante los últimos 10 años.

Uno de los factores clave que pone en riesgo a México es la baja cobertura de vacunación. Actualmente, la aplicación de la vacuna contra el sarampión alcanza apenas el 84%, cuando lo recomendado es al menos 95% para evitar brotes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica que para que un país tenga estatus libre de sarampión, no debe de haber una transmisión sostenida dentro del territorio por al menos 12 meses; no obstante, el contagio persiste durante casi un año.

