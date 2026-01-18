Detectan primer caso de sarampión en Puebla, piden usar cubrebocas en espacios públicos y cerrados

La Secretaría de Salud de Puebla recomendó el uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, además del lavado frecuente de manos después de que confirmara el primer caso de sarampión en su territorio.

La detección se llevó en medio del brote de sarampión que se vive en México, que ha dejado muertos y personas en estado grave, siendo las niñas y niños los más afectados.

¿Qué se sabe del primer caso de sarampión en Puebla?

El contagio se detectó en una joven de 30 años, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Ordinario. Es residente del municipio de Puebla. La paciente actualmente presenta síntomas sin complicaciones y está aislada en su domicilio.

Las personas que viven en su mismo edificio también fueron vacunadas con el objetivo de que la enfermedad no se propague. Además, para detectar posibles casos, las autoridades de salud monitorean al círculo cercano de la joven.

¿Qué personas tienen más probabilidades a contagiarse?

La propagación del sarampión es rápida y los más vulnerables a un contagio son las niñas y niños de 6 meses a 9 años, los adolescentes y las personas adultas de 10 a 49 años que no tengan esquema de vacunación. En caso de no haber recibido la dosis es necesario acudir al centro de salud más cercano.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Salud de la entidad recordó a la población que el sarampión es altamente contagioso y es capaz de propagarse facilmente entre las personas que están cerca del paciente con el virus.

