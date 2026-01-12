SEP confirma que se suspenden clases en 9 municipios de Sinaloa por segunda tormenta invernal

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Sinaloa confirmó que se suspenden las clases hoy lunes 12 de enero, pese a ser el regreso oficial a las aulas, debido a las fuertes lluvias que se registran en varios municipios de la entidad.

Esto para proteger la salud de la comunidad educativa ante las afectaciones que genera el frente frío número 27 y la entrada de la segunda tormenta invernal, en la mayor parte del territorio.

Desborde de río Zula afecta a más de 20 viviendas

Lluvias y pronósticos de nieve en Sinaloa

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa y las autoridades de Protección Civil tomaron la decisión de suspender actividades escolares este lunes de 12 enero en los municipios de Culiacán, Sinaloa municipio, Badiraguato, Angostura, Salvador, Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá, durante el turno matutino debido a los pronósticos de fuertes lluvias y caída de nieve o aguanieve.

🚨#AlertaADN



Debido al pronóstico de fuertes lluvias, autoridades de Sinaloa suspendieron las actividades escolares en varios municipios para este 12 de enero

Otras zonas de Sinaloa que también serán afectadas

Lluvias ligeras en:

Ahome

Juan José Ríos

Choix

Rosario

Escuinapa

Lluvias moderadas:

El Fuerte

Guasave

El dorado

Elota

Mazatlán

Concordia



Heladas en Sinaloa por segunda tormenta invernal

Durante este lunes habrá cielo nublado con temperaturas máximas de 25°C a 29°C y rachas de viento de 40 a 60 km/h, mientras que para el martes la temperatura podría descender entre 1°C a 6°C en zonas de montaña y de 13°C a 17° en el resto del estado.

