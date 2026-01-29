Vacunación llegará a la iglesias para prevenir casos de sarampión en Edomex

El brote de sarampión se ha convertido en una preocupación por su rápida propagación en los 32 estados del país, es por ello que el Estado de México ya implementó la vacunación ahora en las iglesias para que un mayor número de personas esté protegida del virus.

En lo que va de enero se registraron 18 nuevos contagios en el Edomex, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal. Se mantiene bajo vigilancia a 69 personas por su contacto con los casos en esta entidad.

La mejor prevención contra el #Sarampión es la vacunación.💉

Acude a la unidad de salud más cercana y vacúnate si no cuentas con el esquema completo.

— Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) January 26, 2026

¿En qué iglesias vacunarán contra el sarampión?

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que la vacunación se realizará el próximo domingo 1 de febrero en las siguientes iglesias:

Parroquia de San Pablo Autopan, ubicada en Miguel Hidalgo número 120, San Pablo Autopan, Toluca de Lerdo, de 9:00 a 14:00 horas

Catedral de Tlalnepantla, ubicada en Avenida Presidente Juárez número 42, Plaza Dr. Gustavo Baz, Tlalnepantla, de 9:00 a 14:00 horas

Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, Diócesis de Ecatepec, ubicada en Avenida Morelos sin número, San Cristóbal Centro, Ecatepec, de 9:00 a 14:00 horas

Iglesia de Nuestro Señor del Perdón, ubicada en Manzana 002, Temascaltepec de González, de 9:00 a 14:00 horas

💉✅⛪️ Este domingo acercamos la salud a los espacios que reúnen a la comunidad.

— Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) January 29, 2026

¿Qué vacunas se aplicarán en las iglesias?

Durante estas jornadas dominicales de vacunación en templos religiosos, las autoridades de salud aplican no solo contra el sarampión , también para COVID-19, influenza, entre otras.

Refuerzan vacunación contra el sarampión en México

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Las personas que deben vacunarse contra el sarampión son niñas y niños de 6 meses a 9 años, además de adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuentan con esquemas completos de vacunación.

