Última oportunidad para cambiar placas en Jalisco antes del 31 de enero: ¡Conoce las sanciones!
El Gobierno de Jalisco intima a todos los propietarios de los vehículos con terminaciones 1, 2, 3 y 4 a reemplazar las placas antes de fin de mes.
El Gobierno de Jalisco estableció el 31 de enero como fecha límite para realizar el canje de placas gratuito para vehículos con terminaciones 1, 2, 3 y 4. Quienes omitan este trámite pagarán hasta 3,100 pesos entre multas y el costo de las nuevas láminas a partir de febrero.
¿Hasta qué día se pueden cambiar las placas gratis en Jalisco y qué sanciones aplican por no hacer el trámite?
La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco obliga a los propietarios de vehículos con terminaciones 1, 2, 3 y 4 a completar el proceso antes del 31 de enero para mantener la gratuidad. Después de esta fecha, el incumplimiento genera multas y restricciones de circulación hasta regularizar su situación.
Las consecuencias directas por no renovar las placas en el plazo establecido son:
- Multas económicas: Sanciones de aproximadamente 600 pesos adicionales al costo de las placas.
- Costo del trámite: Pago total de las nuevas placas, estimado en 2,500 pesos, eliminando el beneficio gratuito.
- Restricción de circulación: Imposibilidad de transitar legalmente y riesgo de retención del vehículo en operativos viales.
El canje es obligatorio para las placas con diseños Maguey, Minerva y Gota, ya que no cumplen con los requerimientos técnicos de la NOM-001-SCT-2-2016.
Requisitos y pasos para realizar el canje de placas gratis en Jalisco
Refrendo Jalisco , en su portal oficial, incentiva a los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales previas para acceder al beneficio sin costo. Es indispensable que los automovilistas cuenten con el pago del refrendo vehicular 2025 y el comprobante de verificación vigente para validar el canje.
Para completar el proceso de renovación de forma exitosa, se deben seguir estos pasos:
- Pago de refrendo: Liquidar el derecho anual en línea o en las recaudadoras estatales antes de agendar la cita.
- Cita digital: Ingresar al portal oficial, registrar los datos del vehículo y seleccionar el trámite de sustitución de placas.
- Documentación: Acudir a la oficina seleccionada en la fecha y hora confirmadas con las láminas anteriores y documentos de identificación.
Los propietarios deben tener su registro actualizado en el Padrón Vehicular estatal para que el sistema permita la generación de la cita gratuita.
