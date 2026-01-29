Última oportunidad para cambiar placas en Jalisco antes del 31 de enero: ¡Conoce las sanciones!

El Gobierno de Jalisco estableció el 31 de enero como fecha límite para realizar el canje de placas gratuito para vehículos con terminaciones 1, 2, 3 y 4. Quienes omitan este trámite pagarán hasta 3,100 pesos entre multas y el costo de las nuevas láminas a partir de febrero.

¿Hasta qué día se pueden cambiar las placas gratis en Jalisco y qué sanciones aplican por no hacer el trámite?

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco obliga a los propietarios de vehículos con terminaciones 1, 2, 3 y 4 a completar el proceso antes del 31 de enero para mantener la gratuidad. Después de esta fecha, el incumplimiento genera multas y restricciones de circulación hasta regularizar su situación.

Las consecuencias directas por no renovar las placas en el plazo establecido son:

Multas económicas : Sanciones de aproximadamente 600 pesos adicionales al costo de las placas.

: Sanciones de aproximadamente 600 pesos adicionales al costo de las placas. Costo del trámite : Pago total de las nuevas placas, estimado en 2,500 pesos, eliminando el beneficio gratuito.

: Pago total de las nuevas placas, estimado en 2,500 pesos, eliminando el beneficio gratuito. Restricción de circulación: Imposibilidad de transitar legalmente y riesgo de retención del vehículo en operativos viales.

El canje es obligatorio para las placas con diseños Maguey, Minerva y Gota, ya que no cumplen con los requerimientos técnicos de la NOM-001-SCT-2-2016.

Requisitos y pasos para realizar el canje de placas gratis en Jalisco

Refrendo Jalisco , en su portal oficial, incentiva a los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales previas para acceder al beneficio sin costo. Es indispensable que los automovilistas cuenten con el pago del refrendo vehicular 2025 y el comprobante de verificación vigente para validar el canje.

Para completar el proceso de renovación de forma exitosa, se deben seguir estos pasos:

Pago de refrendo : Liquidar el derecho anual en línea o en las recaudadoras estatales antes de agendar la cita.

: Liquidar el derecho anual en línea o en las recaudadoras estatales antes de agendar la cita. Cita digital : Ingresar al portal oficial, registrar los datos del vehículo y seleccionar el trámite de sustitución de placas.

: Ingresar al portal oficial, registrar los datos del vehículo y seleccionar el trámite de sustitución de placas. Documentación: Acudir a la oficina seleccionada en la fecha y hora confirmadas con las láminas anteriores y documentos de identificación.

Los propietarios deben tener su registro actualizado en el Padrón Vehicular estatal para que el sistema permita la generación de la cita gratuita.