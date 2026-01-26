Última semana para cambiar placas gratis en Jalisco: El 31 de enero se vence el plazo para las personas que tengan estos dominios

Los propietarios de vehículos en Jalisco tienen última semana para aprovechar el beneficio de placas gratis en Jalisco si sus láminas terminan en números específicos. El 31 de enero vence el plazo para quienes no han completado el trámite obligatorio de sustitución que ofrece el gobierno estatal.

La Secretaría de la Hacienda Pública estatal extendió el periodo de canje sin costo para quienes pagaron su refrendo 2025. Esta prórroga abarca el primer trimestre del año y busca facilitar la transición hacia las nuevas placas que cumplen la normativa federal vigente.

¿Quiénes tienen hasta el 31 de enero para hacer cambio de placas gratuito en Jalisco?

Los vehículos con placas en Jalisco que terminan en números específicos deben completar el proceso antes de que febrero inicie. El calendario oficial distribuye las fechas según la terminación de las láminas para evitar saturación en los centros de atención.

Dominios con plazo hasta el 31 de enero:

Placas terminadas en 1

Placas terminadas en 2

Placas terminadas en 3

Placas terminadas en 4

El trámite aplica exclusivamente para quienes tienen placas con diseños Maguey, Minerva y Gota, ya que estos modelos no cumplen con los requerimientos técnicos de la NOM-001-SCT-2-2016. Los propietarios deben presentar comprobante de verificación vehicular y tener su registro actualizado en el Padrón Vehicular estatal.

Hasta el 31 de enero, las placas terminadas en 1,2,3 y 4 en Jalisco tienen la posibilidad de tramitarlas gratis. |Gobierno de Jalisco

¿Qué pasa si circulan sin placas vigentes después del 31 de enero?

Los conductores que no realicen el cambio obligatorio enfrentarán sanciones y restricciones para transitar por las vialidades del estado. Las autoridades estatales anunciaron que intensificarán los operativos de vigilancia para detectar vehículos que no cumplan con la normativa federal durante 2026.

Consecuencias de circular sin placas vigentes:

Multas económicas

Imposibilidad de circular legalmente

Retención del vehículo durante operativos viales

La Secretaría de la Hacienda Pública advierte que después del 31 de enero, los propietarios de vehículos con terminaciones 1, 2, 3 y 4 perderán el beneficio del canje gratuito. Quienes no completen el proceso deberán pagar el costo total del trámite y arriesgarse a infracciones cada vez que conduzcan.