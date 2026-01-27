Consecuencias legales de no cambiar las placas después de la fecha límite en Jalisco

El 31 de enero es el último día para que los automovilistas de Jalisco cambien sus placas gratis , este trámite es obligatorio y si no lo realizas podrías ser acreedor a sanciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De cuánto es la multa por no cambiar las placas en Jalisco?

De acuerdo con el portal del Gobierno de Jalisco , si manejas con placas que ya no están vigentes se te prohibirá circular, te impondrán multas y hasta podrían retener tu vehículo.

De acuerdo con el Secretario de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo el canje de placas es gratuito pero quien no realicen el trámite deberán pagar una multa y el costo de las nuevas placas que podría alcanzar los 3 mil 100 pesos, pues son alrededor de 600 pesos de multa más la compra de la placa.

¿Qué necesito para cambiar mis palcas gratis?

Para poder acceder al canje de placas sin costo en 2026 los dueños de vehículos deben haber pagado el refrendo vehicular 2025, tener un auto registrado y actualizado en el Padrón Vehicular. Una vez que cumpla el plazo las nuevas placas tendrán un precio de alrededor de 2 mil 500 pesos.

Pasos para renovar las placas gratis

Primero deberás pagar el refrendo en línea o en la recaudadora más cercana. Agenda una cita en el siguiente enlace y registra tus datos.

Elige el tipo de trámite que deseas realizar en este caso es sustitución de placas o dotación de placas.

Selecciona la fecha y hora de tu cita, confírmala y acude el día indicado con tus documentos.

Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.