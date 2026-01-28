Se acaba el plazo para cambiar gratis las placas en Jalisco: esto deben hacer las terminaciones en 1, 2, 3 y 4 antes del 31 de enero

Los automovilistas deben apresurarse a realizar el cambio de placas, ya que se acaba el plazo para cambiar gratis las placas en Jalisco . Aquellos que tienen vehículos con terminaciones en 1, 2, 3 y 4 deben cumplir con este trámite antes del 31 de enero para no perder el beneficio.

Esta es la última oportunidad para aprovechar el canje gratuito de placas en Jalisco. El gobierno extendió el periodo sin costo para quienes ya pagaron su refrendo 2025, facilitando la transición hacia los nuevos modelos de placas que cumplen con la normativa federal vigente.

¿Qué deben hacer las terminaciones en 1, 2, 3 y 4 antes del 31 de enero?

Los propietarios de vehículos con terminaciones en 1, 2, 3 y 4 deben aprovechar el beneficio antes del sábado 31 de enero para realizar el cambio gratuito de placas . Es fundamental que se aseguren de completar el trámite a tiempo, ya que el plazo está por concluir.

Las nuevas placas "Collage" y "Cabañas" cumplen con la norma oficial mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que establece los requisitos para circular en todo el territorio nacional.

Ambos diseños incorporan tecnología de seguridad con código QR, materiales reflectantes y elementos que protegen la información personal del propietario del vehículo ante posibles fraudes o robos de identidad.

Quienes no completen el proceso de sustitución antes del plazo límite perderán el beneficio de gratuidad y deberán pagar el costo completo de las placas.

Esto debes hacer para obtener las placas gratis en Jalisco antes del 31 de enero. |X/@GobiernoJalisco

¿Cómo se hace este cambio de placas gratis en Jalisco?

El proceso para cambiar las placas es sencillo y consta de varios pasos que los conductores deben seguir para completar el trámite de manera gratuita.

Paso 1 : Realiza el pago del refrendo vehicular de 900 pesos en línea a través del sitio web oficial

: Realiza el pago del refrendo vehicular de 900 pesos en línea a través del Paso 2 : Agenda una cita para la verificación responsable en la página

: Agenda una cita para la verificación responsable en Paso 3: Realiza la verificación de tu vehículo y, dependiendo del resultado, programa la cita para la sustitución de las placas.

Una vez realizada la verificación y obtenida la cita, el propietario debe acudir a las oficinas recaudadoras con el comprobante correspondiente, las placas anteriores y su identificación oficial vigente para recoger las nuevas placas y la tarjeta de circulación.